Thông tin MỚI trong vụ Tịnh thất Bồng Lai: Thêm 1 luật sư bào chữa bị điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long An đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 11/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Cơ quan CSĐT tỉnh Long an đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A05) – Bộ Công an liên quan đến luật sư Đặng Đình Mạnh (Đoàn luật sư TP.HCM) - một trong năm luật sư bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai.

Nội dung của tin báo tội phạm từ A05 thể hiện: Luật sư Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các luật sư tham gia bào chữa ở vụ Tịnh Thất Bồng Lai tại phiên sơ thẩm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT tỉnh Long An đang điều tra về tin báo trên của Cục A05, đồng thời cơ quan này đã gửi giấy mời đến luật sư Đặng Đình Mạnh lúc 8h ngày 21/3 có mặt tại Cơ quan CSĐT tỉnh Long An để làm việc về những nội dung tin báo theo Cục A05.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan tố tụng tỉnh Long An đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cục an ninh mạng liên quan đến luật sư Đào Kim Lân – một trong năm luật sư bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai có cùng dấu hiệu vi phạm như luật sư Đặng Đình Mạnh.

Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vấn đề này, Liên đoàn Luật sư khẳng định là sẵn sàng phối hợp và cử đại diện làm việc với các cơ quan tố tụng tỉnh Long An trong trường hợp cần thiết nhằm xác minh làm rõ vụ việc.

Trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngoài luật sư Đào Kim Lân và luật sư Đặng Đình Mạnh còn có thêm ba luật sư khác cùng bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

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