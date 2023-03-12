Vào chiều ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạm giữ nghi can Ngô Quý Phương (29 tuổi) để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 11/3, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để tiếp tục điều tra về việc đối tượng khóa trái cửa nhốt bé trai 4 tuổi trong nhà rồi đổ xăng ra nền và đe dọa châm lửa tự thiêu. Tại cơ quan công an, Phương khai đầu năm 2020 nhận thầu lại của anh L.V.T (36 tuổi, quê Khánh Hòa) tổng cộng 11 công trình xây dựng ở TP.HCM để làm. Trong quá trình xây dựng các công trình nhận của anh T., Phương bỏ tiền mua vật tư, công thợ… với tổng số tiền 680 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành các công trình, anh T. nhận tiền từ các chủ đầu tư song không thanh toán lại cho Phương. Phương nhiều lần tìm gặp anh T. đòi nhưng không trả, đến cuối năm 2020 anh T. bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngô Quý Phương - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào đầu tháng 3/2023, Phương tìm được thông tin trường học của con Thìn bèn lên kế hoạch bắt cóc. Đến chiều 10/3, Phương chuẩn bị một chai xăng rồi tìm được cách đón cháu L.A.T (4 tuổi) về đến nhà ngồi chờ vợ chồng Thìn, đồng thời nhờ bạn mua thêm xăng. Khoảng 17 giờ 15 phút, vợ Thìn về thì gặp Phương nhưng từ chối đề cập chuyện tiền bạc rồi bỏ ra ngoài.

Lúc này, Phương khóa trái cửa nhà nhốt cháu A.T ở bên trong cùng với mình và lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà rồi dọa châm lửa. Một số người dân gần đó tới can ngăn thì Phương lấy xăng đổ lên người mình và cầm bật lửa ở tay, đe dọa phóng hỏa nếu ai tới gần. Giám đốc Công an Đồng Nai trực tiếp lấy lời khai đối tượng - Ảnh: VietNamNet Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công. Trước diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh cùng một số lãnh đạo đơn vị trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý, điều động thêm lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Nhận thấy tình thế đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh mặc quân phục công an nhân dân để tạo lòng tin của đối tượng trực tiếp đến vận động, thuyết phục Phương. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở trong lúc thương thuyết, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kịp thời khống chế được đối tượng, giải cứu thành công cháu bé, bảo vệ tài sản cho người dân và tính mạng cho chính đối tượng.

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