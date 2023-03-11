Vụ việc thương tâm xảy ra tại căn nhà cấp bốn do gia đình anh V.V.K. (36 tuổi) thuê để ở, trong khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 11/3, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiến hành điều tra vụ việc hai cháu bé bị cổng sắt đổ đè lên người khi chơi đùa, khiến một cháu tử vong, cháu còn lại bị gãy chân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 9/3, tại căn nhà cấp bốn do gia đình anh V.V.K. (36 tuổi) thuê để ở, trong khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

Thời điểm trên, trong lúc leo trèo chơi đùa và đẩy qua đẩy lại cánh cổng sắt trước nhà, cháu H. (7 tuổi) và cháu P. (4 tuổi) bất ngờ bị cánh cổng bung khỏi đường ray, đổ sập xuống và đè lên người.

Hiện trường vụ việc thương tâm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ngay khi phát hiện sự việc, mọi người đưa hai cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, cháu P. đã tử vong sau đó, cháu H. bị gãy chân.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, VKSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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