Nữ sinh lớp 8 ‘mất tích’ cùng người đàn ông đã ly hôn: Tìm thấy cả hai ở khu vực giáp ranh Campuchia

Xã hội 17/04/2020 09:03

Liên quan đến vụ việc nữ sinh mất tích cùng với người đàn ông đã ly hôn tại Nghệ An, cơ quan công an đã tìm thấy cả hai tại khu vực giáp ranh Campuchia.

Cách đây gần 1 tháng, gia đình trình báo em N.T.T (học sinh lớp 8, Trường THCS xã Thượng Sơn) mất tích. Sau khi trích xuất camera để tìm nữ sinh mất tích, cơ quan công an phát hiện T. rời đi cùng một người đàn ông đã ly hôn.

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Nữ sinh mất tích gần 1 tháng khi đi mua thuốc cho mẹ đã được tìm thấy - Ảnh: Internet

Mới đây, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát (sinh năm 1989, trú xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin trên Người lao động, vào ngày 18/3, đối tượng  Khoát rủ T. rời khỏi địa phương. Vào ngày 19/3, T. mặc đồng phục của học sinh, đội mũ đi mua thuốc cho mẹ. Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, gia đình không thấy em trở về nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nữ sinh này đã đi cùng 1 người đàn ông đã ly hôn - Ảnh: Internet

Qua trích xuất camera, Công an xã Thượng Sơn xác định T. rời đi cùng Khoát - người làm thuê tại địa phương. Theo đó, T. cùng Khoát đi đến một cửa hàng điện thoại tại xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương) để bán chiếc điện thoại lấy 3 triệu đồng.

Sau gần 1 tháng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện T. và Khoát đang ở cùng nhau tại huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), giáp ranh Campuchia. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đi mua thuốc cho mẹ, nữ sinh lớp 8 mất tích, nghi đi cùng người đàn ông đã ly hôn

Đi mua thuốc cho mẹ, nữ sinh lớp 8 mất tích, nghi đi cùng người đàn ông đã ly hôn

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện nữ sinh mất tích đi cùng một người đàn ông đã ly hôn vào chiều ngày xảy ra sự việc.

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