Đi mua thuốc cho mẹ, nữ sinh lớp 8 mất tích, nghi đi cùng người đàn ông đã ly hôn

Xã hội 25/03/2020 17:27

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện nữ sinh mất tích đi cùng một người đàn ông đã ly hôn vào chiều ngày xảy ra sự việc.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Phố, Trưởng công an xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang phối hợp với công an huyện Đô Lương để tìm kiếm tung tích nữ sinh mất tích.

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Hình ảnh nữ sinh mất tích được người nhà cung cấp cho cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Theo đó, nữ sinh N.T.T (sinh năm 2006), học sinh lớp 8, trường THCS Thượng Sơn đã rời nhà 6 ngày nay. Theo thông tin người nhà chia sẻ trên Tổ quốc, ngày 19/3, T. đi mua thuốc cho mẹ. Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy T. về nhà nên tổ chức tìm kiếm, thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Mặc dù xã đã thông báo tìm kiếm em T. trên loa phóng thanh nhưng vẫn không có tin tức gì.

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Theo hình ảnh trích xuất từ camera, nữ sinh này xuất hiện cùng một người đàn ông đã ly hôn trong 1 cửa hàng điện thoại - Ảnh: Internet

Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành trích xuất camera nhiều nơi để tìm kiếm tung tích nữ sinh này. Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện vào chiều ngày xảy ra sự việc, T. đi cùng một người đàn ông tên N.N.K (31 tuổi, trú xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Cả hai đã đến một cửa hàng điện thoại tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương bán điện thoại với giá 3 triệu đồng.

Được biết, K. đến xã Thượng Sơn để làm công cho ông Nguyễn Xuân Ái. Tại quê nhà, K. có vợ con nhưng đã ly hôn. Trong khi đó, gia đình T. có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi mất tích, nữ sinh này mặc áo khoác đồng phục học sinh màu trắng, xanh và đội nón màu đỏ. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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