Liên quan đến vụ việc 2 nữ sinh mất tích bí ẩn sau khi xin đi học thêm, được biết cả hai đã tự về nhà.

Mới đây, trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Khắc Giang (trú xã Khánh Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An) - bố của 1 trong 2 nữ sinh mất tích bí ẩn vào ngày 13/3 cho biết hiện 2 em đã về nhà.

Được biết, vào ngày xảy ra sự việc, 2 em Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 2004) và Nguyễn Thị Thương (sinh năm 2004, trú xã Nghi Thịnh) xin bố mẹ đi học thêm nhưng đến trường thì không học.

Người thân xúc động sau khi 2 nữ sinh mất tích bí ẩn trở về nhà - Ảnh: Báo Nghệ An

Sau đó, 2 nữ sinh được một nhóm bạn rủ đi đến huyện Tân Kỳ (cách nhà Ngân khoảng 70km) chơi. Cả hai cho rằng có thể về trong ngày nên đã lái xe máy điện đi.

Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày 2 nữ sinh mới đến nhà bạn. Vì không thể về nhà nên Thương và Ngân đã ở lại. Do sợ bị bố mẹ la mắng nên cả hai không dám gọi về nhà. Theo thông tin trên Tổ Quốc, chiều tối 14/3, sau một ngày đi chơi thì Thương và Ngân chạy xe về nhà. Trên đường về, 2 nữ sinh có lúc bị lạc đường, xe máy điện của Ngân bị hết điện nên phải nhờ người đi đường kéo về giúp. Lúc trở về nhà, sức khỏe của 2 nữ sinh đều bình thường.

Sợ bố mẹ la mắng nên cả hai không gọi điện về nhà - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 13/3 Ngân và Thương xin bố mẹ đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX. Cửa Lò để học thêm. Đến 17 giờ cùng ngày, không thấy cả hai về nên gia đình đến trường tìm nhưng không gặp. Sau đó, vì quá lo lắng nên người thân đã đến cơ quan công an trình báo việc 2 nữ sinh mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-nu-sinh-bien-mat-sau-khi-xin-di-hoc-them-o-nghe-an-he-lo-nguyen-nhan-mat-tich-353741.html