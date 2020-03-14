Nghệ An: 2 nữ sinh mất tích sau khi xin đi học thêm, gia đình hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy

Xã hội 14/03/2020 17:23

Sau khi xin ra ngoài đi học thêm, 2 nữ sinh bỗng mất tích bí ẩn. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích.

Mới đây, Công an xã Khánh Hợp (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nữ sinh mất tích bí ẩn trên địa bàn.

Theo thông tin trên Tổ quốc, trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 13/3, nữ sinh Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 2004, trú xã Khánh Hợp) và Nguyễn Thị Thương (sinh năm 2004, trú xóm 3, xã Nghi Thịnh) xin bố mẹ đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX. Cửa Lò để học thêm.

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Hai nữ sinh mất tích bí ẩn sau khi xin ra ngoài học thêm - Ảnh: Internet

Đến 17 giờ cùng ngày, không thấy cả hai về nhà nên bố mẹ gọi điện nhưng không liên lạc được. Chờ mãi nhưng không có thông tin gì thêm, gia đình 2 nữ sinh đã đến trường tìm nhưng không gặp. Sau đó, vì quá lo lắng nên họ đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin anh Nguyễn Khắc Giang (bố của nữ sinh Ngân) chia sẻ trên Dân sinh, hiện gia đình đã làm đơn trình báo để nhờ công an tìm kiếm con gái. Cũng theo nguồn tin trên, từ khi không liên lạc được, gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc em Thương đã có lần tự ý rời nhà đến nhà bạn cách đó vài chục km. 

Cách đây không lâu, tại Vĩnh Long cũng vừa xảy ra trường hợp nữ sinh mất tích khiến dư luận hoang mang. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/1, em H.T.H.T (18 tuổi, học lớp 12, ngụ tại khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) chạy xe đi mua đồ cho gia đình. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thấy em T. về nên tìm cách liên lạc nhưng không được. 

Sợ có chuyện chẳng lành, mọi người chia nhau đi tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Sau đó, người thân phát hiện chiếc xe máy T. chạy cùng với dép và mũ bảo hiểm ở bên vỉa hè cạnh QL53.

Đến 21 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin nhắn T. báo lên Sài Gòn đi làm.

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