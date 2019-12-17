Bé trai 16 tháng tuổi mất tích ở Biên Hòa: Tìm thấy thi thể cách nhà khoảng 10m

Xã hội 17/12/2019 11:57

Liên quan đến vụ việc bé trai mất tích ở Biên Hòa, thi thể của nạn nhân đã được phát hiện tại con sông gần nhà.

Mới đây, người thân của bé trai mất tích tại Biên Hòa cho biết gia đình đã tìm thấy thi thể của bé vào hôm qua.

Nạn nhân là bé Phạm Hoàng Phúc (16 tháng tuổi, ngụ phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Thi thể của nạn nhân được phát hiện ở bờ sông cách nhà khoảng 10m. Theo thông tin trên Tổ quốc, sau khi phát hiện bé trai tử vong, gia đình vô cùng suy sụp, chỉ mong sớm hoàn thành việc ma chay cho con.

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Người nhà tìm thấy thi thể bé trai mất tích tại bờ sông cách nhà chỉ 10m - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 7 giờ ngày 15/12, khi bé Phúc đang chơi đùa trước sân với các chị thì đột nhiên mất tích. Mặc dù người nhà đã chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, Công an phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân để tìm kiếm. Ngoài ra, gia đình cũng chia sẻ thông tin lên Facebook, cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ. 

Bé trai 4 tuổi mất tích được tìm thấy ở bờ sông

Cách đây không lâu tại Vĩnh Phúc cũng vừa xảy ra vụ việc bé trai chết đuối sau khi mất tích khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, vào chiều 2/11 lực lượng chức năng xã Đôn Nhân nhận được tin báo bé Nguyễn Đăng Tùng (4 tuổi) mất tích khi đang chơi cùng bà nội và một số người bạn khác gần nhà. Gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

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Trước đó, bé trai 4 tuổi cũng được người nhà phát hiện chết đuối sau khi mất tích - Ảnh minh họa: Internet

Đến sáng 4/11, lãnh đạo UBND xã Đôn Nhân cho biết đã tìm thấy thi thể của nạn nhân bên bờ sông Lô, cách nhà khoảng 10m. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đuối nước.

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