Nữ cung thủ 100 huy chương của tuyển Việt Nam gây sốt với nhan sắc tựa hotgirl

Xã hội 05/05/2022 12:05

Không những nắm trong tay bảng thành tích ấn tượng, nữ cung thủ Lê Phương Thảo còn sở hữu nhan sắc khiến người hâm mộ xao xuyến.

Chỉ còn ít ngày nữa đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra trên đất Việt Nam. Mọi công tác chuẩn bị tính tới thời điểm hiện tại đã hoàn tất, bên cạnh lịch thi đấu, các môn thi thì những thông tin bên lề cũng được người hâm mộ theo dõi, một trong số đó là công tác "điểm danh" các gương mặt trai xinh gái đẹp.

Một trong số đó chắc chắn phải kể đến Lê Phương Thảo - VĐV bắn cung quen mặt với những người yêu mến thể thao.

Nữ cung thủ 100 huy chương của tuyển Việt Nam gây sốt với nhan sắc tựa hotgirl - Ảnh 1
Lê Phương Thảo luôn tràn đầy sự tự tin trong thi đấu

Được biết, nữ cung thủ sinh năm 1997 tại Hải Dương. Ban đầu, Lê Phương Thảo được hướng theo nghiệp bóng chuyền. Tuy nhiên, cơ duyên sau đó đã đưa cô gái người Hải Dương đi theo bắn cung.

Nữ cung thủ 100 huy chương của tuyển Việt Nam gây sốt với nhan sắc tựa hotgirl - Ảnh 2
Lê Phương Thảo được khen quyến rũ mỗi khi cầm cung

Năm 2014, sau kết quả không như ý tại Đại hội thể thao toàn quốc Lê Phương Thảo từng có ý định bỏ bắn cung để đi du học. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của HLV trưởng Đội bắn cung tỉnh Hải Dương, Phương Thảo đã lấy lại sự tự tin để tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Tại SEA Games 30, Phương Thảo đoạt được tấm huy chương đồng. Nữ cung thủ cùng với 2 người đồng đội Châu Kiều Oanh, Nguyễn Tường Vi đã giành chiến thắng sát nút trước 3 cung thủ của Indonesia để mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam HCĐ.

Nữ cung thủ 100 huy chương của tuyển Việt Nam gây sốt với nhan sắc tựa hotgirl - Ảnh 3
Nụ cười luôn nở trên môi nữ cung thủ xinh đẹp

Ngoài ra, Lê Phương Thảo cũng giành được HCV châu Á tại Asian Cup 2018. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, nữ cung thủ đã "bỏ túi' tới hơn 100 huy chương các loại.

Nữ cung thủ 100 huy chương của tuyển Việt Nam gây sốt với nhan sắc tựa hotgirl - Ảnh 4
Lê Phương Thảo đã giành được nhiều thành tích đáng nể

Bên cạnh tài năng, Lê Phương Thảo còn được nhiều người yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Dù xuất hiện trong trang phục tập luyện, thi đấu hay đời thường, nữ cung thủ luôn tỏa sáng với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi rạng rỡ. Nhiều cổ động viên còn nhận xét, khi nhìn Phương Thảo tập trung ngắm bắn trông còn cuốn hút hơn gấp nhiều lần. Đây cũng chính là lý do giúp cô được biết đến với nickname "hot girl bắn cung".

Nữ cung thủ 100 huy chương của tuyển Việt Nam gây sốt với nhan sắc tựa hotgirl - Ảnh 5
Hình ảnh đời thường của Lê Phương Thảo

Các nữ VĐV thường gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ, khỏe khoắn tuy nhiên ngoài đời, Phương Thảo vẫn rất nhẹ nhàng và nữ tính. Cô thường lựa chọn những trang phục giản dị nhưng vẫn duyên dáng, thu hút mọi ánh nhìn. Trên mạng xã hội, Lê Phương Thảo đang có gần 10.000 người theo dõi. Mỗi bài đăng của VĐV này đều nhận về rất nhiều lượt tương tác.

Nữ cung thủ 100 huy chương của tuyển Việt Nam gây sốt với nhan sắc tựa hotgirl - Ảnh 6
Cận cảnh nhan sắc kiều diễm của Lê Phương Thảo

Hiện tại, nữ cung thủ đang dành toàn bộ thời gian để tập trung luyện tập và hướng đến thành tích tốt nhất tại SEA Games 31 diễn ra tại quê hương Việt Nam.

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Từ khóa:   Lê Phương Thảo Nữ cung thủ Lê Phương Thảo SEA Games 31

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