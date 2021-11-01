NS Hồng Loan trăn trở: 'Nghệ sĩ Việt đang chùn bước, né kêu gọi từ thiện vì ồn ào sao kê trong thời gian vừa qua'

Xã hội 01/11/2021 10:11

Cũng tại thời điểm này năm ngoái, khi bão lũ hoành hành, nhiều nghệ sĩ Việt đã có hành động kịp thời, cứu trợ người dân - Nghệ sĩ Hồng Loan nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Hồng Loan - con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc đã tâm sự về nỗi trăn trở của cô trong mùa bão lũ hiện nay đang diễn ra tại nhiều tỉnh miền Trung. Nghệ sĩ Hồng Loan chia sẻ:

Theo tôi được biết, từ ngày 17/10, mưa lớn đã khiến nhiều tỉnh miền Trung bị sạt lở, nhiều hộ dân phải di tản. Thậm chí, đã có thiệt hại về người. Nhiều hộ gia đình bị ngập, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống.Tôi xem dự báo thời tiết thì thấy tới hết ngày 31 tháng 10 sẽ còn mưa lớn ở miền Trung, khả năng kèm theo cả áp thấp nhiệt đới, bão lũ, gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Những thông tin này khiến tôi và nhiều khán giả nhớ lại câu chuyện cứu trợ miền Trung vào cuối tháng 10 năm 2020. Cũng tại thời điểm này năm ngoái, khi bão lũ hoành hành, nhiều nghệ sĩ Việt đã có hành động kịp thời, cứu trợ người dân.

Đáng chú ý, một số nghệ sĩ còn kêu gọi được số tiền lớn để giúp người dân khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đa số nghệ sĩ Việt vẫn bất động trước tình hình bão lũ miền Trung, không ai đi cứu trợ hay kêu gọi quyên góp. Một bộ phận công chúng cho rằng, nghệ sĩ Việt đang chùn bước, né kêu gọi từ thiện vì ồn ào sao kê trong thời gian qua.

NS Hồng Loan trăn trở: 'Nghệ sĩ Việt đang chùn bước, né kêu gọi từ thiện vì ồn ào sao kê trong thời gian vừa qua' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Loan trăn trở về tình trạng bão lũ đang diễn ra tại miền Trung - Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều nghệ sĩ trẻ tôi biết đã đi trực tiếp đến các nơi có lũ lụt, chèo xuồng, mặc áo phao, ăn mỳ gói, khoai lang để gửi tiền cho bà con. Đó là những hình ảnh thật đẹp, tôi xem mà xúc động.

Qua thời gian, quá nhiều vấn đề xảy ra nên vẫn là những hình ảnh đó nhưng lại bị cho là hình ảnh giả tạo, tự tạo ra để chụp hình. Tôi chứng kiến điều này mà xót xa vô cùng.

Có quá nhiều chuyện xảy ra với giới nghệ sĩ, tôi cũng không biết trắng đen rõ ràng ra sao khi mọi thứ chưa ngã ngũ. Tôi chỉ mong mọi chuyện được rõ ràng đâu ra đó.

Tôi rất ngưỡng mộ những nghệ sĩ có tấm lòng cứu giúp người dân đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, cần xử lý thích đáng những người đã lấy tiền quyên góp từ mọi người để sử dụng với mục đích riêng.

Tôi rất mong trong thời gian gần, mọi chuyện sẽ sáng tỏ rõ ràng để đến khi người dân khó khăn cần giúp đỡ sẽ có những tấm lòng vàng bước ra giúp đỡ họ.

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