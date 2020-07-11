Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 11/7 tại khu vực đèo Ngọc Vin khiến 5 người chết, 28 người bị thương.

Sáng nay (11/7), tại khu vực đèo Ngọc Vin quốc lộ 14C, đoạn qua xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người chết, 28 người bị thương.

Theo thông tin trên Zing, khoảng 4 giờ cùng ngày, xe khách 48 chỗ của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (quê Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Bắc - Nam. Khi chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, rơi xuống vực khoảng 20m, gãy đôi.

Một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn nghiêm trọng sáng nay - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông, đồn biên phòng Rờ Kơi đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với các cơ quan khác tiến hành cứu hộ. Ngoài ra, các lực lượng của tỉnh bao gồm công an, y tế, dân quân đều được huy động cùng với chính quyền địa phương tham gia cứu hộ.

Bên cạnh đó, theo chia sẻ của những hành khách còn tỉnh táo trên Tuổi trẻ, trước lúc xảy ra tai nạn thì tài xế la lớn xe mất thắng. Sau đó, cả chiếc xe khách lao xuống vực sâu 20m.

Hiện trường vụ xe khách rơi xuống vực - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, chiếc xe khách có 48 chỗ ngồi. Khi xảy ra vụ việc, trên xe có 38 người (trong đó có 6 trẻ em). Hiện tại cơ quan chức năng đang cắt xe để đưa các nạn nhân bị kẹt bên trong ra ngoài. Các nạn nhân bị thương đã được chở đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vẫn đang tập trung cứu người, điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Sau tai nạn khiến người đi xe máy tử vong, xe tải kéo lê xe máy rồi bốc cháy dữ dội Đang đi trên đường, chiếc xe tải va chạm với chiếc xe máy khiến nạn nhân tử vong. Chiếc xe tải kéo lê xe máy rồi bốc cháy dữ dội.

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