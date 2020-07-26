Vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km khiến ít nhất 8 người chết, hàng chục người bị thương.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 8 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 8 người tử vong, hàng chục người bị thương - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng nay, một ô tô chở khách đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đi trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, khi đến gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km thì gặp tai nạn, lao xuống vực bên đường. Theo thông tin trên Zing, chiếc xe gặp nạn đang chở đoàn cựu học sinh đi họp lớp, tham quan tại di tích hang 8 cô.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo UBND tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 8 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi xe, đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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