Vĩnh Long: Tai nạn thương tâm khiến vợ tử vong tại chỗ, chồng nhập viện cấp cứu

Xã hội 23/07/2020 17:07

Vụ tai nạn thương tâm khiến người vợ tử vong tại chỗ, chồng bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Sáng nay (23/7), trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người thương vong. 

Theo thông tin trên Zing, vào thời điểm trên, ông L.M.T (43 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là bà V.T.N.B (37 tuổi) chạy theo hướng từ Vĩnh Long đi Cần Thơ.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 vợ chồng thương vong - Ảnh: Internet

Khi chạy đến khu vực trên, xe của ông T. va chạm với xe máy do Đoàn Lê Tuấn (21 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) điều khiển chạy cùng chiều. 

Vụ tai nạn giao thông khiến bà B. tử vong tại chỗ, ông T. và Tuấn bị thương phải nhập viện cấp cứu. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đau lòng trên, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Trà Vinh cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng cùng con nhỏ tử vong.

Cụ thể, vào tối 27/6, anh L.V.N (38 tuổi) chạy xe máy chở vợ là chị P.N.T (36 tuổi) và con gái L.N.D (4 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần) hướng từ xã Bình Phú đi xã Huyện Hội, huyện Càng Long.

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Người thân đau buồn trước sự ra đi của gia đình anh N. - Ảnh: Internet

Khi đến xã Bình Phú thì xảy ra va chạm với ô tô do tài xế Trương Tuấn Sơn (33 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần) chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh N. tử vong tại chỗ, bé D. tử vong trên đường đến bệnh viện.

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Từ khóa:   Vĩnh Long tai nạn giao thông tai nạn thương tâm

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