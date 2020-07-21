Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào rạng sáng nay tại Bình Thuận, cơ quan công an đã tiết lộ nguyên nhân vụ việc.

Vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng 21/7, tại Km 1767 trên Quốc lộ 1A thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc được xác định là do ô tô khách chạy sai phần đường - Ảnh: Internet Liên quan đến vụ việc trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Theo thông tin trên Dân Việt, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô khách mang biển số 86B - 010.87 đi không đúng phần đường dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã công bố danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này.

Danh sách nạn nhân tử vong: 1. Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi), Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. 2. Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi), Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. 3. Lê Thanh Trúc (48 tuổi), Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. 4. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi), Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. 5. Dương Ngọc Quỳnh (nữ, ngụ quận 8, TP.HCM). 6. Nạn nhân nữ chưa rõ nhân thân. 7. Lê Khắc Tùng (14 tuổi), tử vong trong viện do chấn thương sọ não, quê ở Phan Thiết, Bình Thuận. 8. Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi), tử vong ngoại viện, quê Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào thời điểm trên, xe ô tô khách 16 chỗ mang biển số 86B-01087 lưu thông theo hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai đã đâm trực diện vào xe ô tô tải mang biển số 79N-0315 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc ô tô khách tiếp tục lao tới, đâm vào lan can bên đường và hư hỏng nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ. Khi lực lượng chức năng đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì có thêm 2 người khác tử vong. Hiện đang có 7 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Tai nạn kinh hoàng giữa ô tô khách 16 chỗ và xe tải lúc rạng sáng, 8 người tử vong Chiếc xe ô tô 16 chỗ đã đâm trực diện vào chiếc ô tô tải đi theo hướng ngược chiều khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

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