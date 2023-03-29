Trang thông tin này có hơn 214.000 người theo dõi nên khi bài viết đăng lên đã nhận nhiều chia sẻ, bình luận khiến không sinh viên hoang mang, đặc biệt là nữ sinh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, mới đây, trên trang fanpage KTX ĐHQG Confessions đăng tải thông tin một nữ sinh năm nhất đang ở KTX ĐHQG TPHCM bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên ký túc xá ĐHQG TPHCM.

"Sau đó có 2 anh mặc áo trắng xanh, đêm tối nên em không nhìn rõ là gì. Hai anh đó móc móc gì trong túi rồi tới cận chỗ em. Đưa ra 1 cái bao cao su. Lúc đó em bị shock, em ráng bỏ chạy thì bị 2 anh nắm cổ tay và níu lại. Lúc đó em rối bời và nghĩ rằng mình kết thúc rồi" - bài viết đăng lại tâm sự của nữ sinh viên.

Cụ thể, một nữ sinh viên cho biết đang học năm nhất. Trong lúc đang đi cùng một nữ sinh viên khác trên đoạn đường sau ký túc xá khu B (Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM) để sang nhà thờ thực lễ, thì có dừng lại để xem điện thoại. Người bạn đi cùng đã đi trước.



Bài viết trên fanpage KTX ĐHQG Confessions gây hoang mang dư luận - Ảnh: báo Thanh Niên

Cũng theo nữ sinh viên này: "Em đã cố gắng chống cự nhưng không thể buông được sự chống chế của hai gả. Sau khi hắn xong, "cảm ơn em", quật vài tờ 500k rồi "em bỏ đi".

Nữ sinh viên bày tỏ sự hoang mang trong bài viết: "Sao hắn có thể làm vậy với em chứ. Em phải làm sao đây mọi người? Em sợ em có thai lắm. Còn cả tương lai nữ mà. Mọi người ơi cứu em".

Qua những câu chữ thể hiện trong bài viết, nhiều người nhận định nữ sinh viên đã bị tấn công tình dục.

Bài viết này đã thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Đa phần đều thể hiện sự phẫn nộ cũng như choáng váng vì sự việc được chia sẻ.

Nhiều sinh viên đã tag (đính kèm) tên bạn bè vào để cảnh giác lẫn nhau. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với nữ sinh viên có tâm sự trong bài viết.

Hàng loạt ý kiến thể hiện sự an ủi, cho lời khuyên: "Nhanh đi bệnh viện đi nhé", "Mong bạn mạnh mẽ và vực dậy và làm mọi cách để bảo vệ bản thân khẩn cấp ngay lúc này", "Hãy uống thuốc tránh thai khẩn cấp và đi báo công an".

Một bình luận khác: "Cái này nghiêm trọng quá bạn ơi! Mong bạn có thể chia sẻ với ba mẹ hoặc người thân thích mà bạn tin tưởng nhờ họ giúp đỡ bạn! Nhờ công an xử lý. Mình mong bạn hết sức bình tĩnh nhé".

Bên cạnh những ý kiến hoang mang, cũng có luồng ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xác thực vụ việc này vì nội dung thật sự chấn động và đã gây sốc. Nếu là sự thật thì vụ việc này rất nghiêm trọng, gây hoang mang đối với mọi người, đặc biệt với giới sinh viên.

Cũng theo bài viết kia, nữ sinh viên gởi tâm sự đến trang KTX ĐHQG Confessions vào sáng ngày 22/3 nhưng đến ngày 25/3 mới được trang đăng tải công khai. Đến nay, ngày 29/3, bài viết này vẫn còn hiện diện trên trang và tiếp tục thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Bài viết thu hút khá nhiều bình luận, trong đó rất nhiều nữ sinh hoang mang, lo lắng - Ảnh: báo Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc này, chiều 29/3, trao đổi với báo Tiền Phong, một lãnh đạo của Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG TPHCM cho biết, Trung tâm chưa nhận tiếp nhận trường hợp nào phản ánh như trên mà chỉ biết thông tin từ trên trang KTX ĐHQG Confessions. Tuy nhiên, theo sự việc phản ánh trên trang KTX ĐHQG Confessions thì việc này nằm ngoài quyền quản lý của Trung tâm.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Trung tâm Quản lý phát triển Khu đô thị ĐHQG TP.HCM xác nhận có tiếp nhận thông tin này từ trang KTX ĐHQG Confessions. “Tuy nhiên, thông tin này thật hay giả thì chưa biết được, hiện Trung tâm đã chuyển cơ quan điều tra để xác minh sự việc” - lãnh đạo này nói.