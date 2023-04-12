Chưa đầy 48 giờ kể từ khi gây án rồi bỏ trốn, đối tượng Ngô Văn Tiếp đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, tối 12-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tiếp (36 tuổi, ngụ thôn Cao Lạng, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) là người đã sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn đêm 10-4.

Ngô Văn Tiếp bị bắt giữ khi lẫn trốn ở huyện Mang Yang - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an huyện Mang Yang bắt giữ Ngô Văn Tiếp đang lẩn trốn tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.

Theo báo Người Lao Động, đối tượng Ngô Văn Tiếp là nghi phạm sát hại vợ cũ là chị N.T.H tại nhà trọ trên địa bàn xã Ia Lâu vào đêm 10/4. Sau khi gây án, Tiếp điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Chị Hiền sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi tới bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong với 13 vết thương trên cơ thể.

Trước đó, theo thông tin của báo Công An TP.HCM, lúc 23h40' ngày 10/4, tại phòng trọ thuộc làng Tu, xã Ia Lâu, do có mâu thuẫn từ trước, Ngô Văn Tiếp (SN 1987, ngụ xã Ia Lâu) đến phòng trọ tìm chị N.T.H (SN 1987, ngụ xã Ia Lâu).

Hình ảnh ghi nhận Tiếp bỏ trốn sau gây án - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Tại đây, giữa Tiếp và chị H xảy ra mâu thuẫn. Tiếp được cho là dùng dao đâm chị H. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi. Đối tượng Tiếp sử dụng xe máy hiệu SH Mode, BS: 47E1-23220 bỏ trốn.

Được biết, Tiếp và nạn nhân là vợ chồng và đã ly thân khoảng 1 năm nay.

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