Sau khi nói với chồng đi chợ mua thức ăn, chị Nguyễn Thị T. đã đạp xe lên cầu Thạch Sơn bắc qua sông Đò Điệm nhảy cầu tự tử.

Mới đây, tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh xảy ra vụ người phụ nữ nhảy cầu tự tử thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay (20/7), chị Nguyễn Thị T. (SN 1975, trú thôn Nam Giang) nói với chồng là anh Lê Đình Q. ra chợ mua thức ăn.

Tuy nhiên mãi vẫn không thấy vợ về, anh Q. cùng mọi người đi tìm. Khi đến cầu Thạch Sơn bắc qua sông Đò Điệm (Thạch Hà) thì phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của chị T. để trên cầu.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Q. đã nhờ người tổ chức tìm kiếm dưới khu vực sông. Khoảng 1 giờ sau, thi thể chị T. được phát hiện gần chân cầu.

Theo gia đình nạn nhân, chị T. có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Mặc dù gia đình đã đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng không khỏi. Trước đây chị T. đã có lần tự tử nhưng được người thân phát hiện kịp thời.

Nơi chị T. nhảy cầu tự tử - Ảnh: GĐ&XH

Giữa tháng 6 vừa qua tại cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), một nam thanh niên đã nhảy sông tự vẫn trước mặt bạn gái khiến dư luận xôn xao.

Khoảng 8 giờ sáng 19/6, một đôi nam nữ đi xe máy đến cầu Nhật Tân thì xảy ra tranh cãi to tiếng. Trong lúc nóng giận, nam thanh niên bất ngờ trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Hồng tự vẫn.

Sự việc diễn ra quá nhanh nên bạn gái nạn nhân không kịp ngăn cản. Quá sốc trước cảnh bạn trai tự tử, cô gái trẻ đã gào khóc rồi ngất xỉu tại chỗ. Người dân xung quanh đã gọi cứu thương đưa cô đi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc lên công an.

Nhảy xuống cống vì tưởng vũng nước, bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm Một bé gái hơn 3 tuổi đã thiệt mạng khi rơi vào cống không được đậy nắp trên đường đi học về.

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