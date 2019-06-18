Sau khi xảy ra cãi vã, nam thanh niên nhảy cầu tự tử trước sự ngỡ ngàng của bạn gái. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được huy động để truy tìm tung tích nạn nhân.

Mới đây tại phường Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 16/6, anh Nguyễn Thanh Lầu (20 tuổi, ngụ phường Phú Long) đi uống cà phê với bạn gái thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Lầu chở bạn gái về.

Khi cả hai đi ngang qua cầu Cà Ty (xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, Bình Thuận), anh Lầu bất ngờ dừng xe, trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh trước con mắt ngỡ ngàng của bạn gái nạn nhân.

Anh Lầu rơi xuống sông sâu rồi mất tích sau đó. Cô bạn gái đã tri hô, cầu cứu người dân xung quanh. Rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung trên thành cầu theo dõi vụ việc.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy - Ảnh: Vietnamnet

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Cứu nạn Cứu hộ Công an Bình Thuận đã huy động lực lượng đến hiện trường dùng xuồng bơm hơi tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 3 giờ sau, thi thể anh Lầu đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cách đây ít ngày, tại TP. Phan Thiết cũng xảy ra vụ nhảy cầu tự tử trước mặt người thân. Tối 10/6, anh Trần Ngọc Lít (27 tuổi, ngụ phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết) chở vợ là chị Trần Thị Yến Nhi (28 tuổi) đi công chuyện thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Khi đi đến cầu Dục Thanh (TP. Phan Thiết), anh Lít bất ngờ dừng xe, leo lên thành cầu, nhảy xuống nước trước sự ngỡ ngàng của vợ.

Khoảng 2 giờ sau, thi thể anh Lít đã được tìm thấy. Theo người thân, vợ chồng anh Lít đã nộp đơn xin ly hôn cách đây một năm nhưng chưa giải quyết.

Chở vợ lên cầu, chồng bất ngờ dừng xe rồi nhảy sông tự tử Một người đàn ông ở Phan Thiết đã nhảy sông tự tử trước sự ngỡ ngàng của vợ. Sau 2 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được trục vớt lên bờ.

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