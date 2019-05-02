Huế: Mẹ bất lực chứng kiến con trai nhảy cầu tự tử

Xã hội 02/05/2019 14:33

Trên đường chở mẹ về thăm quê, không hiểu vì lý do gì mà thanh niên bất ngờ dừng xe, trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông tự tử.

Sáng nay (02/05), ông Lê Văn Đoàn - Chủ tịch UBND xã Hải Dương (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan chức năng địa phương và người dân vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử sau nhiều giờ tìm kiếm.

Nạn nhân được xác định là anh L.V.T. (25 tuổi, trú đường Ngô Thế Lân, TP. Huế). Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 12 giờ ngày hôm qua, anh T. cùng mẹ ruột đi xe máy từ TP. Huế về thăm quê ở thôn 3, xã Hải Dương.

Khi đi đến đoạn cầu Tam Giang thuộc địa phận xã Hải Dương, anh T. bất ngờ xuống xe rồi trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông tự tử.

Hành động của thanh niên diễn ra quá nhanh khiến người mẹ cũng như người đi đường không kịp ngăn cản.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành công tác ứng cứu. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh T. 

Huế: Mẹ bất lực chứng kiến con trai nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Nhiều người tập trung theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, tại quận 2 (TP.HCM) cũng xảy ra vụ nhảy cầu trước mặt người thân gây xôn xao dư luận.

Khoảng 10 giờ sáng 20/4, anh Phạm Ngọc Đức (SN 1987, ngụ phường Cô Giang, quận 1, tạm trú tại xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) điều khiển xe máy chở chị Huỳnh Thị Kim N. (SN 1990, vợ anh Đức) đi công chuyện.

Huế: Mẹ bất lực chứng kiến con trai nhảy cầu tự tử - Ảnh 2
Người vợ khóc nghẹn khi chứng kiến hành động dại dột của chồng - Ảnh: FB

Khi đến giữa cầu Thời Đại (bắc qua đảo Kim Cương, phường Bình Khánh, quận 2) anh Đức dừng xe lại, lấy ví tiền và điện thoại cất trong người ra đưa vợ. Sau đó người đàn ông bất ngờ leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự bàng hoàng của vợ.

Do sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, chị N. không kịp ngăn cản chồng. Anh Đức rơi xuống sông rồi mất tích sau đó. Người vợ đứng trên cầu khóc lóc kêu cứu. Lực lượng PCCC quận 2 và cứu nạn cứu hộ Phòng PC07 (Công an TP.HCM) đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Theo người thân, anh Đức làm nghề sơn nước, hai vợ chồng có 2 con nhỏ. Hiện 3 mẹ con chị N. sinh sống ở nhà ngoại bên Cát Lái, quận 2.

"Gia đình có nhiều chuyện xảy ra trước khi anh ấy nhảy cầu tự tử", chị K.N. khóc nghẹn trước hành động dại dột của chồng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Chồng mất, vợ nhảy cầu tự tử để lại 2 con nhỏ bơ vơ

Chồng mất, vợ nhảy cầu tự tử để lại 2 con nhỏ bơ vơ

Nạn nhân là góa phụ nuôi hai con và đang sinh sống cùng bố mẹ chồng. Không hiểu vì lý do gì khiến người phụ nữ nghĩ quẩn, quyết định nhảy cầu chấm dứt cuộc sống.

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