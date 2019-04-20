Chở vợ lên cầu, chồng móc ví tiền, điện thoại đưa vợ rồi nhảy sông Sài Gòn tự tử

Đời sống 20/04/2019 16:13

Do sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, người vợ không kịp ngăn cản chồng. Người đàn ông rơi xuống sông rồi mất tích sau đó.

Chiều nay 20/4, lực lượng chức năng quận 2, TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục tìm kiếm người đàn ông mất tích sau khi nhảy sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Phạm Ngọc Đức (SN 1987, ngụ phường Cô Giang, quận 1, tạm trú tại xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) điều khiển xe máy chở chị Huỳnh Thị Kim N. (SN 1990, vợ anh Đức) đi công chuyện.

Chở vợ lên cầu, chồng móc ví tiền, điện thoại đưa vợ rồi nhảy sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 1
Khi chở vợ đến giữa cầu, người chồng bất ngờ dừng xe, móc ví tiền và điện thoại đưa vợ rồi nhảy xuống sông Sài Gòn - Ảnh: FB

Khi đến giữa cầu Thời Đại (bắc qua đảo Kim Cương, phường Bình Khánh, quận 2) anh Đức dừng xe lại, lấy ví tiền và điện thoại cất trong người ra đưa vợ. Sau đó người đàn ông bất ngờ leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự bàng hoàng của vợ.

Do sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, chị N. không kịp ngăn cản chồng. Anh Đức rơi xuống sông rồi mất tích sau đó. Người vợ đứng trên cầu khóc lóc kêu cứu. Lực lượng PCCC quận 2 và cứu nạn cứu hộ Phòng PC07 (Công an TP.HCM) đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Chở vợ lên cầu, chồng móc ví tiền, điện thoại đưa vợ rồi nhảy sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 2
Cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân - Ảnh: FB
Chở vợ lên cầu, chồng móc ví tiền, điện thoại đưa vợ rồi nhảy sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 3
Người vợ khóc nghẹn khi chứng kiến hành động dại dột của chồng - Ảnh: FB

Theo người thân, anh Đức làm nghề sơn nước, hai vợ chồng có 2 con nhỏ. Hiện 3 mẹ con chị N. sinh sống ở nhà ngoại bên Cát Lái, quận 2.

"Gia đình có nhiều chuyện xảy ra trước khi anh ấy nhảy cầu tự tử", chị K.N. khóc nghẹn trước hành động dại dột của chồng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

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