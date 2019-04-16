Suốt 2 ngày qua, người dân xã Hà Mãn vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của nữ sinh xinh đẹp, ngoan hiền. Một số học sinh là bạn của V.A. cũng đã đến nhà chia buồn, động viên và giúp đỡ gia đình trong lúc tang gia bối rối.

Liên quan đến vụ việc em Nguyễn Thị V.A. (SN 2001 ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh), học sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, sáng nay (16/4), gia đình đã tổ chức hậu sự cho nữ sinh xấu số.

Em Trang (bạn thân của V.A.) là một trong những người nhận được tin nhắn trăn trối của V.A. trước khi nhảy cầu. Sáng 15/4 sau khi tỉnh giấc, Trang nhận được 3 đoạn tin nhắn qua Facebook đến từ V.A. được gửi đến lúc gần 6 giờ. V.A. kể cho Trang nghe chuyện mình suýt bị hãm hiếp tối trước đó và nói: "Em không muốn sống nữa. Em muốn nó phải chịu trách nhiệm về những gì nó gây ra".

Trong mắt mọi người, V.A. xinh xắn, học giỏi và hòa đồng, chưa từng xảy ra xích mích với ai. Tháng 6 này, em cùng các bạn sẽ bước chân vào kỳ thi đại học, thực hiện ước mơ cho riêng mình. Thế nhưng dòng nước xiết sông Đuống đã chấm dứt mọi hoài bão, hy vọng của cô gái.

Bên dưới là ảnh chụp lan can thành cầu và dòng tin nhắn cuối cùng V.A. gửi cho Trang là một câu hỏi cụt lủn: "Nhảy nhé?".

Nghĩ bạn nói đùa, Trang gọi cho V.A. với mục đích trấn an nhưng điện thoại không liên lạc được. Đến 9 giờ sáng thì Trang choáng váng khi nghe tin V.A. đã nhảy cầu tự tử. Người dân đang vớt xác cô gái ở rìa sông Đuống, dưới chân cầu Hồ.

Nữ sinh nhảy cầu tự tử sau khi bị hiếp dâm bất thành - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Quân (bạn trai V.A.) người được cho là chứng kiến cảnh V.A. nhảy cầu vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc. Trước đó nhiều ngày, hai người giận dỗi nhau và không nói chuyện.

Tối 14/4, nhận được tin nhắn của bạn gái, Quân lập tức chạy đến nhà nghỉ đón V.A. về, bỏ qua mọi giận hờn trước đó.

Sáng 15/4, Quân nhận được tin nhắn của V.A. với nội dung nữ sinh muốn tự tử. Quân cùng một người bạn vội vàng chạy lên cầu thì chứng kiến V.A. đang đứng sát lan can thành cầu, gọi to tên Quân rồi gieo mình xuống dòng sông.

Hai nam sinh lập tức nhảy xuống sông cứu V.A. Tuy nhiên do dòng nước xiết, hai nam sinh đã không thể cứu được V.A., dần kiệt sức và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.