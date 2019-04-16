Sáng 15/4 sau khi tỉnh giấc, Trang nhận được 3 đoạn tin nhắn qua Facebook đến từ V.A. được gửi đến lúc gần 6 giờ. V.A. kể cho Trang nghe chuyện mình suýt bị hãm hiếp tối trước đó và nói không muốn sống nữa.
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Liên quan đến vụ việc em Nguyễn Thị V.A. (SN 2001 ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh), học sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử, sáng nay (16/4), gia đình đã tổ chức hậu sự cho nữ sinh xấu số.
Suốt 2 ngày qua, người dân xã Hà Mãn vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của nữ sinh xinh đẹp, ngoan hiền. Một số học sinh là bạn của V.A. cũng đã đến nhà chia buồn, động viên và giúp đỡ gia đình trong lúc tang gia bối rối.
Trong mắt mọi người, V.A. xinh xắn, học giỏi và hòa đồng, chưa từng xảy ra xích mích với ai. Tháng 6 này, em cùng các bạn sẽ bước chân vào kỳ thi đại học, thực hiện ước mơ cho riêng mình. Thế nhưng dòng nước xiết sông Đuống đã chấm dứt mọi hoài bão, hy vọng của cô gái.
Em Trang (bạn thân của V.A.) là một trong những người nhận được tin nhắn trăn trối của V.A. trước khi nhảy cầu. Sáng 15/4 sau khi tỉnh giấc, Trang nhận được 3 đoạn tin nhắn qua Facebook đến từ V.A. được gửi đến lúc gần 6 giờ. V.A. kể cho Trang nghe chuyện mình suýt bị hãm hiếp tối trước đó và nói: "Em không muốn sống nữa. Em muốn nó phải chịu trách nhiệm về những gì nó gây ra".
Bên dưới là ảnh chụp lan can thành cầu và dòng tin nhắn cuối cùng V.A. gửi cho Trang là một câu hỏi cụt lủn: "Nhảy nhé?".
Nghĩ bạn nói đùa, Trang gọi cho V.A. với mục đích trấn an nhưng điện thoại không liên lạc được. Đến 9 giờ sáng thì Trang choáng váng khi nghe tin V.A. đã nhảy cầu tự tử. Người dân đang vớt xác cô gái ở rìa sông Đuống, dưới chân cầu Hồ.
Trong khi đó, Quân (bạn trai V.A.) người được cho là chứng kiến cảnh V.A. nhảy cầu vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc. Trước đó nhiều ngày, hai người giận dỗi nhau và không nói chuyện.
Tối 14/4, nhận được tin nhắn của bạn gái, Quân lập tức chạy đến nhà nghỉ đón V.A. về, bỏ qua mọi giận hờn trước đó.
Sáng 15/4, Quân nhận được tin nhắn của V.A. với nội dung nữ sinh muốn tự tử. Quân cùng một người bạn vội vàng chạy lên cầu thì chứng kiến V.A. đang đứng sát lan can thành cầu, gọi to tên Quân rồi gieo mình xuống dòng sông.
Hai nam sinh lập tức nhảy xuống sông cứu V.A. Tuy nhiên do dòng nước xiết, hai nam sinh đã không thể cứu được V.A., dần kiệt sức và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh hiện đang tạm giữ nghi phạm Vũ Văn Hiếu (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Theo lời khai ban đầu, chiều 14/4, Hiếu đi ăn hội cùng bạn bè thì gặp Nguyễn Thị V.A. Cả hai quen biết nhau hơn 1 năm nay do V.A. hay xuống tiệm tóc của anh trai Hiếu làm tóc. Nữ sinh này cũng là em họ của chị dâu Hiếu. Sau khi đi uống nước, Hiếu chở V.A. vào nhà nghỉ Bắc Hà và có hành vi sờ soạng, định hiếp dâm nhưng V.A. chống cự quyết liệt. Nữ sinh này cũng nhắn tin cho bạn trai đến cứu nên Hiếu vẫn chưa thực hiện được hành vi đồi bại.
Không lâu sau, bạn trai và 2 người bạn đến nhà nghỉ đón V.A. về. Nghe tiếng có người đập cửa chửi bới, Hiếu nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng vì lo sợ bạn bè của V.A đánh mình. Sau đó, Hiếu gọi điện nhờ 5 người bạn đến đón.
Hai nhóm gặp nhau, ra quán nước gần đó. Tại đây, Hiếu đã xin lỗi V.A. Quá bức xúc trước hành vi của Hiếu, V.A. cầm cốc nước hắt vào mặt Hiếu, sau đó tất cả ra về.
Đêm hôm đó, V.A nhắn tin với bạn trai là Quân rất khuya về việc mình bị cưỡng hiếp nhưng người bạn trai không tin sự việc giống như lời V.A nói. Sau đó, V.A. nhắn tin cho bạn bè nói mình sẽ tự tử, đồng thời thông báo cho Quân đến vớt xác.
Sáng sớm hôm sau, khi bạn bè chạy ra cầu thì V.A. nhảy xuống sông tự tử. Mọi người lập tức nhảy xuống cứu, bạn trai của V.A. cũng lao ra sông để cứu. Tuy nhiên trước khi mọi người bơi ra kịp thì V.A. đã chìm xuống dòng nước xiết.
Nhận được tin, Công an huyện Thuận Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Hiếu để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.