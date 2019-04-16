Vũ Văn Hiếu cho biết tối đó đã uống rượu nên không làm chủ được bản thân. Đồng thời nạn nhân cũng đã chống cự quyết liệt nên hắn chưa thực hiện được hành vi đồi bại.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử vì bị hiếp dâm gây xôn xon dư luận xã hội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ nghi phạm Vũ Văn Hiếu (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) để phục vụ công tác điều tra. Hình ảnh nữ sinh V.A đứng ở cầu sáng 15/4 được một camera ô tô đi qua ghi lại - Ảnh: FB Theo lời khai ban đầu, chiều 14/4, Hiếu đi ăn hội cùng bạn bè thì gặp Nguyễn Thị V.A. (SN 2001 ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh), học sinh lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 2.

Hiếu và V.A. quen biết nhau hơn 1 năm nay do V.A. hay xuống tiệm tóc của anh trai Hiếu làm tóc. Nữ sinh này cũng là em họ của chị dâu Hiếu. Sau khi đi uống nước, Hiếu chở V.A. vào nhà nghỉ Bắc Hà và có hành vi sờ soạng, định hiếp dâm nhưng V.A. chống cự quyết liệt. Nữ sinh này cũng nhắn tin cho bạn trai đến cứu nên Hiếu vẫn chưa thực hiện được hành vi đồi bại. Chân dung đối tượng Vũ Văn Hiếu - Ảnh: Internet Không lâu sau, bạn trai và 2 người bạn đến nhà nghỉ đón V.A. về. Nghe tiếng có người đập cửa chửi bới, Hiếu nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng vì lo sợ bạn bè của V.A đánh mình. Sau đó, Hiếu gọi điện nhờ 5 người bạn đến đón.

Hai nhóm gặp nhau, ra quán nước gần đó. Tại đây, Hiếu đã xin lỗi V.A. Quá bức xúc trước hành vi của Hiếu, V.A. cầm cốc nước hắt vào mặt Hiếu, sau đó tất cả ra về. Đêm hôm đó, V.A nhắn tin với bạn trai là Q. rất khuya về việc mình bị cưỡng hiếp nhưng người bạn trai không tin sự việc giống như lời V.A nói. Sau đó, V.A. nhắn tin cho bạn bè nói mình sẽ tự tử, đồng thời thông báo cho Q. đến vớt xác. Nữ sinh nhảy cầu tự tử sau khi bị Hiếu hiếp dâm bất thành - Ảnh: FBNV Sáng sớm hôm sau, khi bạn bè chạy ra cầu thì V.A. nhảy xuống sông tự tử. Mọi người lập tức nhảy xuống cứu, bạn trai của V.A. cũng lao ra sông để cứu. Tuy nhiên trước khi mọi người bơi ra kịp thì V.A. đã chìm xuống dòng nước xiết. Nhận được tin, Công an huyện Thuận Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Hiếu để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Nữ sinh tự tử vì nghi bị hiếp dâm: Thông tin nóng từ chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị V.A (Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) được xác định trước khi tự tử đã cùng với 1 nam thanh niên vào nhà nghỉ. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nam thanh niên trên có hành vi hiếp dâm với V.A.

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