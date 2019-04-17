Trước khi nhảy cầu tự tử, V.A đã đăng nhiều dòng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân với nội dung buồn chuyện tình cảm.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh N.T.V.A (sinh năm 2001, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành) tự tử, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1995, ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra.

Được biết, trong ngày 14/4, V.A đăng nhiều dòng trạng thái buồn chán, than thở chuyện tình cảm trên trang cá nhân.

Trước khi tự tử, V.A đã nhắn tin thông báo cho vài người bạn của mình - Ảnh: Internet

Vào khoảng 1 giờ 05 phút sáng, cô viết trên Facebook: “Chúng ta đã từng vui cùng nhau, buồn cùng nhau nhưng cuối cùng không ai hiểu được nhau”.

Đến 13 giờ chiều cùng ngày, cô tiếp tục viết: “Tôi ghét cái tính nhạy cảm của bản thân, chỉ vì một lời nói của người ta mà suy nghĩ mấy ngày liền”.

Đến 14 giờ, V.A lại than thở: “Anh ta không tin lời tôi nói”.

Khoảng 8h sáng hôm sau, nữ sinh này đã nhảy cầu tự tử. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 17h cùng ngày.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 14/4 sau khi đi ăn hội với bạn tại thôn Tư Thế, xã Trí Quả, V.A bị đối tượng Hiếu đưa vào nhà nghỉ Bắc Hà thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành.

Đối tượng Hiếu đưa V.A vào nhà nghỉ với ý định thực hiện hành vi đồi bại - Ảnh: Internet

Trở về nhà vào tối 14/4, V.A đã nhắn tin với bạn trai để nói về việc bị hiếp dâm. Sau đó không lâu, cô nhắn tin cho hai người bạn khác với nội dung sẽ đi tự tử ở cầu Hồ và nhắn cho bạn trai đến đưa xác mình về.

Về phần Vũ Văn Hiếu, tại cơ quan công an, đối tượng khai đã đưa V.A vào nhà nghỉ, có hành vi sờ soạng, kéo quần áo nạn nhân với ý định thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, vì V.A chống cự nên Hiếu chưa thực hiện được mục đích của mình.

Nữ sinh tự tử vì nghi bị hiếp dâm: Thông tin nóng từ chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị V.A (Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) được xác định trước khi tự tử đã cùng với 1 nam thanh niên vào nhà nghỉ. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nam thanh niên trên có hành vi hiếp dâm với V.A.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nhung-dong-trang-thai-cuoi-cung-cua-nu-sinh-lop-12-nhay-cau-tu-tu-anh-ta-khong-tin-loi-toi-noi-322106.html