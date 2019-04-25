Nạn nhân là góa phụ nuôi hai con và đang sinh sống cùng bố mẹ chồng. Không hiểu vì lý do gì khiến người phụ nữ nghĩ quẩn, quyết định nhảy cầu chấm dứt cuộc sống.

Tối qua (24/4), nhiều người đi qua cầu Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh phát hiện một phụ nữ đứng trên thành cầu, có biểu hiện lạ. Tuy nhiên mọi người chưa kịp can ngăn thì người này vội nhảy xuống sông tự tử. Vụ việc được báo cho công an địa phương.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: FB

Sáng nay, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã có những chia sẻ đầu tiên về sự việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 tối 24/4, một số người tham gia giao thông trên cầu Hồ phát hiện một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu, tâm trạng thể hiện sự lo lắng. Một số người đã tiến lại bắt chuyện, khuyên ngăn nhưng người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng. Một lúc sau, cô nhảy xuống sông trước sự bất lực, hoảng hốt của mọi người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông khu vực cô gái nhảy cầu, truy tìm tung tích nạn nhân.

Nạn nhân đứng ở thành cầu một lúc rồi nhảy xuống sông tự tử - Ảnh: FB

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1986) ở thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Chồng chị H. đã mất được 2 năm nay, chị nuôi hai con và đang sinh sống cùng bố mẹ chồng. Không hiểu vì nguyên nhân gì khiến chị H. nghĩ quẩn, quyết định nhảy cầu chấm dứt cuộc sống.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

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