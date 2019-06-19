Sáng nay (19/6), tại cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), một nam thanh niên đã nhảy sông tự vẫn trước mặt bạn gái. Hiện Công an phường Phú Thượng vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Sự việc diễn ra quá nhanh nên bạn gái nạn nhân không kịp ngăn cản. Quá sốc trước cảnh bạn trai tự tử, cô gái trẻ đã gào khóc rồi ngất xỉu tại chỗ. Người dân xung quanh đã gọi cứu thương đưa cô đi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc lên công an.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một đôi nam nữ đi xe máy đến cầu Nhật Tân thì xảy ra tranh cãi to tiếng. Trong lúc nóng giận, nam thanh niên bất ngờ trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Hồng tự vẫn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân đồng thời phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Cách đây ít ngày, tại phường Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cũng xảy ra vụ việc tương tự khiến nhiều người bàng hoàng.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 16/6, anh Nguyễn Thanh Lầu (20 tuổi, ngụ phường Phú Long) đi uống cà phê với bạn gái thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Lầu chở bạn gái về.

Nam thanh niên nhảy cầu tự tử trước mặt bạn gái - Ảnh: Vietnamnet

Khi cả hai đi ngang qua cầu Cà Ty (xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, Bình Thuận), anh Lầu bất ngờ dừng xe, trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh trước con mắt ngỡ ngàng của bạn gái nạn nhân.

Anh Lầu rơi xuống sông sâu rồi mất tích sau đó. Cô bạn gái đã tri hô, cầu cứu người dân xung quanh. Rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung trên thành cầu theo dõi vụ việc.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Cứu nạn Cứu hộ Công an Bình Thuận đã huy động lực lượng đến hiện trường dùng xuồng bơm hơi tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 3 giờ sau, thi thể anh Lầu đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.