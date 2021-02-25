Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường giữa đường chưa rõ nguyên nhân.

Công an TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường giữa đường khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin trên VOV, vào khoảng 3 giờ 30 ngày 24/2, ông Thái Văn Q. (SN 1970, ở phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe gắn máy BKS 94H2-6687 chở vợ là bà Lâm Thu Vân đến một quán nhậu ở phường 7, TP. Cà Mau để làm thuê.

Sau đó, ông Q. nói với vợ là 'đi uống cà phê với bạn', nhưng không nói uống với ai. Khoảng hơn 1 tiếng sau, người dân phát hiện ông Q. nằm bất tỉnh cạnh chiếc xe gắn máy ở giữa đường Quang Trung (đoạn thuộc khóm 5, phường 5, TP. Cà Mau). Người dân hỗ trợ cứu chữa nhưng ông Q. được xác định đã tử vong.

Người đàn ông tử vong bất thường giữa đường chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: VOV

Nhận tin báo, Công an TP. Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lời khai nghi phạm sát hại nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nam Sau khi sát hại nữ sinh 16 tuổi, Hùng đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tìm cách tự tử thì bị công an bắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-vo-di-uong-ca-phe-voi-ban-nguoi-dan-ong-bat-ngo-tu-vong-giua-duong-396952.html