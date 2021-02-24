Điện Biên: Hai bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau nhiều lần xét nghiệm âm tính

Xã hội 24/02/2021 17:03

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên đã thông báo về trường hợp 2 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên thông tin về trường hợp 2 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, trong số 3 BN 1970, 1971 và 1972 thì đến ngày 23/2, chỉ duy nhất BN 1972 có kết quả xét nghiệm sáu lần đều âm tính với SARS-CoV-2. Còn trường hợp BN 1970 sau ba ngày (16, 18 và 20/2) xét nghiệm cho kết quả âm tính thì đến ngày 22 và 23/2, lại cho kết quả dương tính. BN 1971 kết quả xét nghiệm ngày 20/2 đã âm tính lần 1, nhưng đến ngày 22 và 23/2, xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Hiện cả 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện triệu chứng.

 

Điện Biên: Hai bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau nhiều lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 1

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Từ khóa:   Điện Biên dịch Covid-19 chống dịch Covid-19

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