Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên đã thông báo về trường hợp 2 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên thông tin về trường hợp 2 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, trong số 3 BN 1970, 1971 và 1972 thì đến ngày 23/2, chỉ duy nhất BN 1972 có kết quả xét nghiệm sáu lần đều âm tính với SARS-CoV-2. Còn trường hợp BN 1970 sau ba ngày (16, 18 và 20/2) xét nghiệm cho kết quả âm tính thì đến ngày 22 và 23/2, lại cho kết quả dương tính. BN 1971 kết quả xét nghiệm ngày 20/2 đã âm tính lần 1, nhưng đến ngày 22 và 23/2, xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Hiện cả 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện triệu chứng.

Nghi có nhân tình, chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử Do ghen tuông, người chồng sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan công an.

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