Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên đã thông báo về trường hợp 2 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2.
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Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên thông tin về trường hợp 2 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2.
Cụ thể, trong số 3 BN 1970, 1971 và 1972 thì đến ngày 23/2, chỉ duy nhất BN 1972 có kết quả xét nghiệm sáu lần đều âm tính với SARS-CoV-2. Còn trường hợp BN 1970 sau ba ngày (16, 18 và 20/2) xét nghiệm cho kết quả âm tính thì đến ngày 22 và 23/2, lại cho kết quả dương tính. BN 1971 kết quả xét nghiệm ngày 20/2 đã âm tính lần 1, nhưng đến ngày 22 và 23/2, xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.
Hiện cả 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện triệu chứng.