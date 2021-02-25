Sau khi sát hại nữ sinh 16 tuổi, Hùng đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tìm cách tự tử thì bị công an bắt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang điều tra lời khai của Trần Mạnh Hùng (21 tuổi) để điều tra về hành vi sát hại nữ sinh 16 tuổi trên địa bàn.

Trưa 24/2, người dân ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân phát hiện một thiếu nữ tử vong tại một nhà dân ở thôn 1 Mai Xá nên báo công an. Danh tính nạn nhân được xác định là V. (16 tuổi, ở huyện Bình Lục, Hà Nam).

Sau khi sát hại nữ sinh 16 tuổi, Hùng đang tìm cách tự tử thì bị bắt - Ảnh: Zing

Khám nghiệm tử thi xác định thiếu nữ bị sát hại. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng bắt Trần Mạnh Hùng. Tại cơ quan công an, Hùng khai anh ta có quan hệ yêu đương với V. Khuya 23/2, Hùng rủ bạn gái về nhà ngủ.

Trưa hôm sau, biết gia đình V. đi tìm, Hùng lo sợ nên thống nhất với bạn gái sẽ cùng nhau tự tử. Hùng bóp cổ V. tử vong, sau đó nghi phạm nhảy xuống ao cạnh nhà nhưng không chết. Khi Hùng đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tìm cách tự tử thì bị công an bắt.

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