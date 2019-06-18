Nổ điện thoại vì vừa dùng vừa sạc, nam thanh niên phải cắt cụt bàn tay trái

Sau khi nổ điện thoại lẫn sạc, nam thanh niên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay trái.
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Thời gian qua đã xảy ra không ít tai nạn thương tâm vì nổ điện thoại. Hầu hết những vụ tai nạn đều bắt nguồn từ việc nạn nhân vừa sạc vừa dùng điện thoại.
Tối 17/6, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – bỏng của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.D. (23 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) trong tình trạng dập nát bàn tay trái.
Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, cầm máu, tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Do bàn tay đã bị dập nát quá nhiều không thể nối được nên ê kíp mổ buộc phải cắt cụt phía dưới cẳng tay.
Hiện bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – bỏng để tiếp tục được chăm sóc, điều trị.
Theo PLO, anh D. vừa sạc pin vừa dùng điện thoại để chơi game. Một lúc sau cả cục sạc và điện thoại đều phát nổ khiến anh D. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Trước đây đã từng xảy ra không ít trường hợp vừa sạc vừa sử dụng điện thoại gây nổ bỏng mặt, hỏng mắt…
Điển hình như vụ thiếu niên Nghệ An phải cắt cụt bàn tay trái vì bị nổ điện thoại iPhone. Theo người nhà, trong lúc ở nhà một mình, thiếu niên này đã cầm một chiếc điện thoại iPhone đang sạc pin để chơi. Chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến cậu bé bị thương nặng.
Gia đình lập tức đưa nạn nhân vào Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập nát bàn tay trái, vết thương mắt 2 bên, vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn. Các bác sĩ lập tức mổ cấp cứu, phẫu thuật cắt bỏ 1/3 dưới cẳng tay trái. Bên cạnh đó, ê kíp cũng phối hợp với y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương để điều trị khâu vết thương hai bên mắt cho bệnh nhân.