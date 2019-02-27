Nổ điện thoại iPhone vì vừa dùng vừa sạc, thiếu niên 13 tuổi phải cắt cụt bàn tay trái

Xã hội 27/02/2019 17:17

Ngày càng nhiều trường hợp chấn thương do nổ điện thoại trong lúc sạc pin. Những chấn thương dập nát các bộ phận cơ thể hầu hết đều phải phẫu thuật cắt bỏ.

Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ nổ điện thoại khi đang sạc khiến nhiều người lo lắng. Mới đây, một thiếu niên 13 tuổi ở Nghệ An được người nhà đưa vào Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng vì điện thoại đột nhiên phát nổ.

Theo người nhà, trong lúc ở nhà một mình, thiếu niên này đã cầm một chiếc điện thoại iPhone đang sạc pin để chơi. Chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến cậu bé bị thương nặng.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập nát bàn tay trái, vết thương mắt 2 bên, vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn. Các bác sĩ lập tức mổ cấp cứu, phẫu thuật cắt bỏ 1/3 dưới cẳng tay trái. Bên cạnh đó, ê kíp cũng phối hợp với y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương để điều trị khâu vết thương hai bên mắt cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, vết mổ tay đã ổn định và đang hồi phục. Ngày 25/2, bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Nổ điện thoại iPhone vì vừa dùng vừa sạc, thiếu niên 13 tuổi phải cắt cụt bàn tay trái - Ảnh 1
Thiếu niên 13 buộc phải cắt bỏ 1/3 phần dưới cẳng tay vì nổ điện thoại - Ảnh: TTVN

Cách đây không lâu tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra vụ việc bỏng nặng vì nổ điện thoại. Nạn nhân tên Đ. (16 tuổi, tạm trú TP. Vũng Tàu) nhập viện cấp cứu tối 31/1 vì vừa sạc điện thoại vừa chơi game thì điện thoại bất ngờ phát nổ. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng ở phần ngực và mặt.

Thị lực của bệnh nhân bị tổn thương nặng vì mảnh kính điện thoại văng vào mắt, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục điều trị.

Ngày càng nhiều trường hợp chấn thương do nổ điện thoại trong lúc sạc pin. Những chấn thương dập nát các bộ phận cơ thể hầu hết đều phải phẫu thuật cắt bỏ. Do đó mọi người không nên vừa sạc vừa chơi điện thoại, nên dùng điện thoại và các phụ kiện hàng chính hãng, chất lượng tốt để tránh rủi ro.

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