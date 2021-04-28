Đến nhà người yêu cũ đòi quay lại nhưng không thành, S. tẩm xăng đốt nhà và lôi nạn nhân vào bên trong để cùng chết chung. Cô gái may mắn được hàng xóm cứu, người đàn ông kia bi bắt vì tội cố ý giết người.

Báo Người Lao Động đưa tin, hôm qua ngày 27/4, công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng V.P.S. (46 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cố ý giết người.

Đối tượng V.P.S. bị bắt tại hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, S. và chị K.T.L. có quan hệ tình cảm. Do không hợp, chị L. đã đề nghị chia tay. Đến sáng 25/4, đối tượng đã mua xăng đến nhà chị L. (ấp Bà Trường, xã Phước An) để nói chuyện, mong muốn được hàn gắn lại. Bị từ chối, S. đã đổ xăng ra nhà và bật lửa đốt. Khi lửa đang cháy, gã đàn ông dùng tay nắm cổ người yêu cũ kéo vào đám lửa với mục đích cả hai cùng chết chung.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Người Lao Động

May mắn, chị L. đã kịp vùng chạy thoát ra sau nhà và kêu cứu. Lúc này, hàng xóm xung quanh phát hiện sự việc nên đã đập kính, phá cửa giải cứu nạn nhân.

Ngay sau khi cứu được chị L. người dân xung quanh đã báo ngay cho cơ quan công an và tiến hành dập lửa, rất may là không có thiệt hại về người. V.P.S. đã bị bắt ngay sau đó.

Chân dung gã giang hồ chủ mưu mang xăng đốt nhà Đội trưởng cảnh sát hình sự Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, khởi tố một đối tượng là người cầm đầu trong vụ đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự trên địa bàn TP. Cần Thơ.

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