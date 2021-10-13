Khoảng 22h30 ngày 11/10, lực lượng Công an TP. Ninh Bình kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Kiều Anh trên địa bàn thì phát hiện 3 cặp đôi đang mua bán dâm.

Ngày 12/10, Công an TP. Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm cho khách tại nhà nghỉ gồm Trương Văn H. (27 tuổi, trú xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Đỗ Ngọc K. (30 tuổi, trú xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trương Văn H. và Đỗ Ngọc K. tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Giao thông

Cụ thể, trước đó, khoảng 22h30 ngày 11/10, lực lượng Công an TP. Ninh Bình kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Kiều Anh trên địa bàn thì phát hiện 3 cặp đôi đang mua bán dâm. Bên cạnh, tại một phòng gần đó, một cặp đôi khác cũng vừa thực hiện xong hành vi này. Trong 4 cô gái bán dâm có một người mới chỉ 14 tuổi.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do khách có nhu cầu nên Trương Văn H. gọi điện cho Đỗ Ngọc K. (người quản lý của 4 cô gái bán dâm) để thoả thuận giá cả. Họ thống nhất 2 cô gái bán dâm giá 500.000 đồng và 2 người còn lại giá 1 triệu đồng/lượt.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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