Một công ty chuyên sản xuất quà tặng mạ vàng ở Hà Nội đã tung ra 1 món quà ‘độc’ và đắt dành cho những quý ông rủng rỉnh tiền trong ngày 8/3 . Đó là sản phẩm được làm theo yêu cầu của khách hàng với trọng lượng 52 chỉ vàng + 83 viên kim cương, trị giá 250 triệu đồng/bông. Mặc dù đắt đỏ, song đại diện công ty cho biết họ đã bán được 300 bông và vẫn còn nhiều khách hàng đặt mua món quà quý giá này.

Những năm gần đây, quà tặng mạ vàng rất được ưa chuộng vì sự sang trọng của nó. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều công ty tiếp tục tung ra nhiều loại bông hồng mạ vàng với giá khác nhau, từ 200 đến 300.000 đồng/bông cho đến những sản phẩm giá 4-5 triệu đồng/bông tùy vào chất liệu vàng và mẫu mã. Một công ty cho biết đắt nhất là loại hoa hồng mạ vàng đen vì sự độc, lạ của nó. Khách hàng có thể chọn lựa sản phẩm hợp túi tiền để tặng những người phụ nữ bên cạnh họ trong dịp 8/3.

Các quà tặng mạ vàng khác

Ngoài bông hồng vàng, thị trường còn xuất hiện nhiều loại quà tặng mạ vàng độc đáo khác như tranh hoa sen, tượng cô gái, tranh cô gái mặc áo dài, hộp danh thiếp mạ vàng. Các sản phẩm này được làm từ bạc nguyên chất sau đó phủ một lớp vàng ròng 24k.

Hoa

Hoa luôn là một món quà không thể thiếu vào ngày 8/3. Ngoài hoa hồng tươi, trên thị trường xuất hiện nhiều loại hoa hồng độc, lạ như hoa hồng xanh, hoa hồng sáp, hoa hồng chocolate, hoa hồng ghi âm, vv. Giá cả của những loại hoa này không đắt, thường dao động từ 50 đến 300.000 đồng, hợp với túi tiền của đa số mọi người vì thế bán rất chạy. Nhiều trang web cũng bắt đầu tung ra nhiều sản phẩm ‘độc’ như hộp ký ức, gối phát sáng có nhạc, hoa hồng bất tử, gấu bông đổi màu…để đáp ứng nhu cầu của mọi loại khách hàng.

Nhẫn có dấu vân tay

Đây là một trong những sản phẩm ‘độc’ mới nhất được tung ra trong dịp ngày quốc tế phụ nữ năm nay. Một chiếc nhẫn có dấu vân tay của khách hàng có giá từ 600,000-1,500,000 đồng tùy vào chất liệu vàng hay bạc. Khách hàng sẽ giao mẫu dấu vân tay cho công ty và nhận hàng vào 3 ngày sau. Đây là món quà lí tưởng và khá hợp túi tiền để phái mạnh tặng cho vợ hay người yêu.

Có thể nói thị trường quà tặng ngày 8/3 năm nay khá đa dạng, khách hàng sẽ dễ dàng chọn được món quà ưng ý. Tuy nhiên, với nhiều chị em phụ nữ, món quà quý giá nhất họ muốn nhận được trong ngày này không phải là món quà vật chất đắt tiền. Món quà họ thích nhất chính là một lời yêu thương chân thành, một bữa cơm ấm áp bên gia đình với người đàn ông mà họ yêu thương. Dù công việc bộn bề, các quý ông hãy dành thêm thời gian để ở bên gia đình nhé, đó sẽ là món quà ‘độc’ nhất mà mọi phụ nữ đều thích.