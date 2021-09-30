Những nhóm ngành nào ở TP.HCM tiếp tục TẠM DỪNG hoạt động sau 30/9?

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, sau ngày 30/9, TP.HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

Trải qua khoảng thời gian giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn "bình thường mới".

1. Các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị Nhà nước của Trung ương đóng tại TP HCM. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của UBND TP HCM, đảm bảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

2. Các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và văn phòng kinh tế - văn hóa nước ngoài có trụ sở trú đóng trên địa bàn Thành phố chủ động quyết định phương thức làm việc phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng quy định về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của UBND TP HCM và Bộ Y tế.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân; các cơ sở dịch vụ y tế; các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế

4. Các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ (14 nhóm hoạt động)

5. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao:

- Hoạt động tham quan bảo tàng được hoạt động với điều kiện đáp ứng Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch, mỗi nhóm tham quan tại từng khu vực trưng bày tối đa 10 người cùng một thời điểm.

- Những sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thi đấu được tổ chức quy mô tối đa 70 người với điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức.

- Các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động, nếu hoạt động theo từng nhóm tối đa 15 người/nhóm.

Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, được hoạt động tối đa 100 người. - Tổ chức đám tang, đám cưới hạn chế tối đa 20 người cùng một thời điểm.

6. Hoạt động giáo dục, đào tạo:

- Tiếp tục tổ chức dạy học trên môi trường internet, qua truyền hình. Đồng thời, việc học trực tiếp có thể diễn ra nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

7. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tập trung tối đa 10 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 70 người.

8. Hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà:

- Hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo…) tập trung tối đa 10 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 70 người.

- Hoạt động ngoài trời tập trung tối đa 15 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 100 người.

Các hoạt động tiếp tục dừng:

1. Quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử.

2. Các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, mít tinh, lễ phát động, trừ trường hợp được cơ quan thẩm quyền cho phép.

3. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

4. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.

5. Hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác trừ các trường hợp được cho phép hoạt động đã nêu trên.