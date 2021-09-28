Những con số "biết nói": Đại dịch Covid-19 đang đi đến hồi kết?

Các chuyên gia vừa cập nhật những số liệu mới, dự báo COVID-19 có thể sẽ suy giảm trong 6 tháng nữa. Dĩ nhiên đại dịch kết thúc như thế nào sẽ khác nhau giữa các quốc gia, tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu đáng mừng rằng đại dịch Covid-19 đang dần đi đến hồi kết.

Theo Vietnamnet, tạp chí Nature vừa đưa ra một loạt số liệu chỉ ra rằng đã có những dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 sẽ sớm chấm dứt.

(1) Trong vòng 6 tháng qua, việc sản xuất và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn cầu đã được đẩy nhanh. Trong vòng 198 ngày qua, số liều vắc xin được tiêm đã tăng gấp 18 lần, từ 326 triệu liều vào ngày 11/3 và tới ngày 25/9 là 6,12 tỷ liều.

(2) Tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày đã tăng hơn ba lần, từ 8,25 triệu liều/ngày vào 11/3, đã tăng thành 29,1 triệu liều/ngày vào 25/9.

(3) Số người bình phục sau khi mắc Covid-19 cũng tăng hơn 3 lần, từ 66,7 triệu người lên 219 triệu người giữa hai thời điểm so sánh.

Thực tế, các quốc gia có thể vượt qua mối đe dọa từ Covid-19 phần lớn nhờ vào sự can thiệp của các loại vắc-xin. Theo VTV News, giám đốc điều hành của tập đoàn dược phẩm Moderna (Mỹ) đưa ra dự báo, việc tăng sản xuất vaccine có thể khiến đại dịch COVID-19 kết thúc vào giữa năm 2022.

Báo Lao động đưa tin, theo The Conversation, COVID-19 sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn trong những tháng tới, và hầu hết các quốc gia gần như chắc chắn đang vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch. Nhưng điều quan trọng vẫn là vaccine cần được tiêm cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương còn lại trên thế giới.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Jagpreet Chhatwal, nhà khoa học tại Viện Đánh giá Công nghệ thuộc bệnh viện đa khoa Massachusetts: “Nếu chúng ta có thể giảm ca tử vong xuống một mức nào đó và trở lại cuộc sống bình thường, người ta có thể nói đại dịch đã kết thúc”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-con-so-biet-noi-dai-dich-covid-19-dang-di-den-hoi-ket-427358.html