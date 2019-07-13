Nhóm bạn trẻ mặc váy ngắn cũn cỡn, tạo dáng hớ hênh tại ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt bị 'ném đá'

Mới đây, một nhóm bạn trẻ đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội vì ăn mặc và tạo dáng phản cảm khi đi chùa Linh Phước ở Đà Lạt.

Chùa chiền vốn là không gian văn hóa tôn nghiêm. Đi chùa ngoài cái tâm thanh tịnh, lòng thành kính thể hiện sâu sắc thì cách đi đứng, ăn mặc thật trang nghiêm, kín đáo nhưng vẫn phô diễn được vẻ đẹp cũng là một điểm nhấn rất quan trọng. Thế nhưng, hình ảnh đẹp đẽ chốn thanh tịnh ấy đã không ít lần bị bôi bẩn bởi sự thiếu ý thức của một số bạn trẻ, ngang nhiên ăn mặc hở hang khi đi chùa.

Theo những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, nhóm bạn nữ gồm 4 người chụp hình kỷ niệm tại chùa Linh Phước. Trong đó có 2 cô gái mặc váy ngắn. Đặc biệt, người mặc chiếc váy sơ mi dáng suông... rất ngắn còn đi hẳn vào trong chùa, tạo dáng chụp ảnh khiến dân mạng không khỏi bức xúc.

Cô gái bị ném đá nhiều nhất vì mặc váy cũn cỡn vào chùa - Ảnh: FB

Ngay trong khi những hình ảnh này được đăng tải trên một diễn đàn mạng xã hội, những hình ảnh trên đã nhận về vô số bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

"Chùa Linh Phước mở cửa tự do, thu hút khá đông khách du lịch nên không có yêu cầu về trang phục. Mọi người tới đây đều ăn mặc khá thoải mái"; "Nhiều người vẫn mặc váy tới đây. Mọi người đừng khắt khe quá"...

Tuy nhiên, phần đông ý kiến vẫn cho rằng dù ngôi chùa không có quy định ngặt nghèo về trang phục thì cũng không nên mặc đồ ngắn cũn cỡn. Đặc biệt nếu như chỉ tham quan xung quanh, mặc váy có thể chấp nhận, nhưng khi đã vào chính điện thì cần trang phục kín đáo, trang nghiêm tuyệt đối.

"Mặc như thế vào hẳn chính điện thì bị ném đá là đúng rồi"; "Chẳng hiểu nghĩ gì mà mặc mốt 'giấu quần' vào chùa, trông cứ như là không mặc quần vậy"; "Dù chùa cho ăn mặc thoải mái thì cũng không nên mặc đồ cũn cỡn, chụp hình tạo dáng ưỡn ẹo như thế"; "Dù ai nói thế nào thì mình vẫn thấy phản cảm vô cùng"...

Hiện tại, cô gái trẻ ăn mặc phản cảm khi tới chùa Linh Phước - Đà Lạt vẫn đang bị ném đá tơi tả vì hành động của mình.