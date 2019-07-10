Cụ bà gần 90 tuổi mặc đồ tắm, thần thái đỉnh cao bên hồ bơi khiến dân mạng trầm trồ

Xã hội 10/07/2019 15:32

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, hình ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận. Ai nấy đều ngưỡng mộ sức khỏe dẻo dai, tinh thần lạc quan, tận hưởng cuộc sống của cụ bà.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bà cụ gần 90 tuổi mặc đồ tắm ở bể bơi được chính người cháu nội chia sẻ đã khiến không ít người trầm trồ. 

"Đây là bà nội mình - idol của lòng mình đấy. Năm nay 88 tuổi rồi, cái tuổi gần đất xa trời mà bà mình vẫn mạnh khoẻ hầu như không nương tựa nhiều vào con cháu mặc dù con cháu luôn quan tâm hết mức. Chỉ mong 88 tuổi vẫn khoẻ mạnh bơi lội được như bà", dòng chia sẻ đi kèm hình ảnh gây bão mạng.

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Hình ảnh cụ bà ở bể bơi khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: FB
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Ai nấy đều ngưỡng mộ sự dẻo dai và tinh thần tận hưởng cuộc sống của cụ - Ảnh: FB

Dù tuổi đã cao nhưng cụ bà vẫn tự tin diện đồ tắm và sẵn sàng xuống hồ bơi lội. Có vẻ tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ đối với cụ bà. 

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều ngưỡng mộ sức khỏe dẻo dai, tinh thần lạc quan, tận hưởng cuộc sống của cụ bà.

"Bà đẹp quá! Chúc bà mãi khỏe mạnh, vui vẻ bên con cháu"; "Dễ thương quá đi mất, thần thái không thua bất cứ cô gái trẻ nào luôn"; "Đỉnh thật sự luôn bà ơi, con ngưỡng mộ bà"..., dân mạng bày tỏ.

Được biết cụ bà tên là Đỗ Thị Dự (88 tuổi, Nam Định). Theo anh Đỗ Cường (sinh năm 1992, cháu nội) thì cụ bà rất thích bơi lội. Những hình ảnh trên được ghi lại từ 2 tuần trước, gia đình anh đi thăm nhà họ hàng nên đã đưa cụ đến bể bơi vui chơi.

Dù gần 90 tuổi nhưng cụ Dự vẫn rất khỏe mạnh, yêu lao động. Mặc dù con cái phụng dưỡng chăm sóc đầy đủ nhưng bà vẫn tự trồng rau, nuôi gà mang đi bán. Hiện những bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình.

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Từ khóa:   hình ảnh gây xôn xao

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