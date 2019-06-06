Sau khi chồng mất, cụ bà một mình nuôi con. Những tưởng khi lớn tuổi, bà sẽ được hưởng phúc bên con cháu. Thế nhưng bà lại phải chạy xe ôm kiếm sống vì con vừa mất để lại cháu nhỏ.

Ai trong chúng ta cũng hy vọng sau một đời lao động vất vả, khi về già mình sẽ được sống an nhàn, sum vầy bên con cháu. Thế nhưng ở đâu đó giữa thành phố hoa lệ vẫn còn những cụ ông, cụ bà bất hạnh phải vật lộn mưu sinh từng ngày. Mới đây, một người dùng mạng xã hội tên H.P đã chia sẻ câu chuyện về một bà cụ lớn tuổi phải chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi cháu khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Hình ảnh bà cụ được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet H.P kể: “Chuyện là chiều nay sau giờ làm, 2 chị em mình ra trước công ty đón xe Goviet về nhà. Sau khi có xe thì phát hiện là 1 cô lớn tuổi. Tiếc là cô lại đang ở xa chỗ mình quá, trời thì lại mưa lâm râm nên chị em mình định hủy chuyến. Vừa định hủy thì điện thoại reo, giọng lớn tuổi: ‘Cô ơi! Cô đợi tui chút nha, tui đang kẹt xe quá’. Nghe vậy chị em mình quyết định đợi. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, trên app hiện chiếc xe chạy càng ngày càng xa vì cô thấy đường Võ Văn Tần 1 chiều nên chạy tận ra đầu đường. Lúc này đợi không được mình mới nói em mình gọi xe khác về, mình đứng lại đợi cô, khi nào cô lên tới mình sẽ đưa cô 50 nghìn. Vì hóa đơn Goviet có 16 nghìn thấy bắt cô chạy xa quá. Nhưng may mắn là cô đến kịp”.

Tin nhắn kể về hoàn cảnh của bà cụ được H.P chia sẻ - Ảnh: Internet Kèm theo đó, H.P còn chia sẻ hình ảnh và tin nhắn cuộc trò chuyện kể về hoàn cảnh đáng thương của cô tài xế lớn tuổi. Theo đó, chồng bà đã qua đời khi vừa giải phóng, con cũng vừa qua đời. Chính vì vậy bà trở thành trụ cột chính trong nhà phải chạy xe ôm để nuôi cháu nội. Sau khi được đăng tải, câu chuyện của bà cụ đã khiến không ít người rơi nước mắt. Ai nấy đều xót thương cho số phận khổ cực của bà. Nhiều người hy vọng cộng đồng mạng cùng chung tay chia sẻ câu chuyện của bà để các mạnh thường quân, nhà hảo tâm có thể giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, có cuộc sống tốt hơn.

Em bé nằm bú sữa dưới hộc tủ, phía trên mẹ tất bật mưu sinh: Bé rất ngoan, biết thương mẹ, gia đình vẫn lo được cho con Sau khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng, nhiều người đã tìm đến địa chỉ tại TP Cần Thơ để giúp đỡ mẹ con chị Thu. Bé gái cũng không còn nằm dưới hộc tủ bán bánh đầy dây điện nữa, chiếc xe đẩy mới được mọi người mua tặng giúp bé gái ngon giấc hơn trong lúc theo mẹ đi mưu sinh.

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