Nhói lòng cảnh người đàn ông có gương mặt biến dạng bán vé số mưu sinh nhưng không ai dám mua vì sợ

Xã hội 19/01/2019 16:20

Vì mắc bệnh lạ, gương mặt của người đàn ông này bị biến dạng khiến nhiều người sợ hãi, không dám mua vé số ủng hộ.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông bán vé số với gương mặt kỳ lạ thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Facebooker này chia sẻ: “Người đàn ông nghèo mắc bệnh lạ bán vé số mà người ta sợ không dám mua. Anh bán vé số ở thành phố Vĩnh Long, ai có dịp hãy ghé mua giúp anh nhé. Anh hiền lắm!”.

Nhói lòng cảnh người đàn ông có gương mặt biến dạng bán vé số mưu sinh nhưng không ai dám mua vì sợ - Ảnh 1
Những bức ảnh được một người chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Người đàn ông trong ảnh có gương mặt đen nhẻm, dài bất thường, đôi mắt nhỏ, phần gò má và cằm to hơn so với người bình thường. Mặc bộ quần áo cũ kỹ, người đàn ông này ngồi ở góc đường cầm tấm bảng “bán vé số” với hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền sống qua ngày. Thế nhưng có thể vì ngoại hình kỳ lạ nên mọi người sợ hãi, không dám đến gần.

Nhói lòng cảnh người đàn ông có gương mặt biến dạng bán vé số mưu sinh nhưng không ai dám mua vì sợ - Ảnh 2
Vì mắc bệnh lạ nên gương mặt của người đàn ông này bị biến dạng - Ảnh: Internet

Hình ảnh trên khiến tất cả cư dân mạng tỏ ra thương cảm cho số phận tội nghiệp của ông. Mọi người hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân đến giúp đỡ hoặc mua vé số ủng hộ để ông có cuộc sống tốt hơn.

Nhói lòng cảnh người đàn ông có gương mặt biến dạng bán vé số mưu sinh nhưng không ai dám mua vì sợ - Ảnh 3
Dù vậy ông vẫn cố gắng bán vé số mưu sinh - Ảnh: Internet

“Chú này bán ở gần siêu thị Coop Mart ở Vĩnh Long, mình từng đi ngang đó thấy chú, cũng ủng hộ nhiều lần. Có lần, chú nhặt được của rơi chạy khắp nơi tìm người trả lại cho bằng được. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ để chú có cuộc sống tốt hơn”, một cư dân mạng kể.

“Thấy những cảnh đời bất hạnh như vậy mới biết mình còn sung sướng hơn nhiều người. Hy vọng nhờ mạng xã hội chú sẽ có cuộc sống tốt hơn và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng”, K.L mong mỏi.

Những hình ảnh trên hiện vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ.

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"Đâu đó vẫn còn câu chuyện về những mảnh đời! Mình nghỉ chân một chút thôi, rồi mình lại tiếp tục cuộc sống nhé em".

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