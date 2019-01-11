Nhận nuôi từ thuở lọt lòng, cha nhẫn tâm 'hại đời' con gái 10 tuổi

Xã hội 11/01/2019 15:14

Không chịu nổi người cha đồi bại, cháu bé đã kể hết mọi chuyện cho cô giáo chủ nhiệm nghe. Sự việc được trình báo công an và gã đàn ông bị bắt ngay sau đó.

Hôm nay (10/1), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Tòng, sinh năm 1980 (trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân không ai khác chính là con gái được Tòng nhận nuôi từ khi mới lọt lòng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2004, Nguyễn Tấn Tòng cùng vợ nhận cháu T. (sinh năm 2004) làm con nuôi. 

Một ngày giữa tháng 9/2018, sau khi đi làm về, Tòng thấy cháu T. ở nhà một mình nên nảy sinh ý đồ đồi bại. Lợi dụng lúc cháu bé đang nấu cơm, Tòng đến ôm T. vào buồng ngủ phía trước nhà, dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi giao cấu. 

Sau khi thỏa mãn thú tính, Tòng đe dọa cháu T. rằng mẹ nuôi bị bệnh tim, nếu nói ra mẹ sẽ sốc mà chết. Lo sợ lời cha nuôi nói là sự thật, cháu bé đã cắn răng chịu đựng.

Nhận nuôi từ thuở lọt lòng, cha nhẫn tâm 'hại đời' con gái 10 tuổi - Ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Tấn Tòng hiếp dâm con gái nuôi khi cháu bé mới 10 tuổi - Ảnh: Dân Trí

Đến ngày 9/10/2018, Tòng đi vào buồng ngủ của con gái và giở trò sàm sỡ, tuy nhiên nạn nhân la hét chống cự, dọa sẽ nói cho mẹ biết nên Tòng từ bỏ ý định.

Ngày 10/10/2018, T. đến trường kể cho cô giáo chủ nhiệm biết hành vi tồi tệ của cha nuôi. Sự việc được nhà trường trình báo cơ quan công an. Ngày 21/10/2018, Tòng đến Công an xã Vĩnh Trạch đầu thú và bị bắt giam, khởi tố ngay sau đó.

Trong quá trình điều tra đã phát hiện ngoài vụ việc trên, vào năm 2014 khi cháu T. mới 10 tuổi, Tòng từng một lần khống chế cháu bé thực hiện hành vi giao cấu.

Tại phiên tòa, bị cáo Tòng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Tòng 15 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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