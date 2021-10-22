Nha Trang triển khai 'mở cửa' đón khách du lịch TP.HCM từ tháng 11

Xã hội 22/10/2021 16:25

UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP.HCM đã thảo luận phương án sớm đưa khách từ TP.HCM đến các điểm du lịch tại Khánh Hòa và ngược lại.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP.HCM đã thống nhất sẽ triển khai các hoạt động du lịch nội địa, đưa khách du lịch từ TP.HCM đến Khánh Hòa từ tháng 11 trong hội nghị liên kết du lịch trong điều kiện an toàn và thích ứng với dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhận định Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nói chung luôn là thị trường bền vững của TP.HCM, đặc biệt là các sản phẩm về du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, ẩm thực.

Đồng thời, bà Hiếu cũng chỉ ra một số tour điển hình giữa 2 địa phương được du khách yêu thích như tour TP.HCM - Vinpearl Land - Hòn Mun - Hòn Tằm, Bình Ba - Bình Hưng (Cam Ranh), Dốc Lết - Vịnh Vân Phong (Ninh Hòa, Vạn Ninh), tỏur liên kết vùng Khánh Hòa - Ninh Thuận, Nha Trang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)… Các tour này thường có thời gian lưu trú 3-4 ngày.

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Người dân TP.HCM có thể đi du lịch Nha Trang từ đầu tháng 11 - Ảnh: Zing

Theo đó, bà Thắng đề xuất chính thức đưa khách từ TP.HCM đến du lịch Khánh Hòa. Tuy nhiên, 2 địa phương cần thống nhất hình thức, tiêu chí đón khách cụ thể, bao gồm đón khách theo tour và khách du lịch tự túc.

Trước đề xuất của TP.HCM, ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý và chỉ đạo các sở, ngành triển khai ngay các phương án, lên kế hoạch. Theo đó, phía Khánh Hòa thống nhất từ ngày 1/11 sẽ triển khai đưa khách từ TP.HCM đến địa phương này theo tiêu chí: Du lịch an toàn, an toàn trong từng trải nghiệm.

Chia sẻ về tình hình đón khách du lịch của tỉnh, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết các cơ sở du lịch được phép đăng ký đón khách nội địa, quốc tế đều đạt tiêu chí an toàn và yêu cầu của cơ quan chức năng sau khi đã kiểm tra

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Khánh Hòa sẽ có những yêu cầu bắt buộc với khách du lịch tại địa phương - Ảnh: Internet

Bà Thanh cũng nhấn mạnh rằng: "Các doanh nghiệp phải tự xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 trong phạm vi hoạt động của đơn vị. Trong đó, phải đáp ứng các tiêu chí, như 100% người lao động có 'thẻ xanh', 'thẻ vàng', thực hiện truyền thông khuyến cáo người lao động và du khách tuân thủ biện pháp phòng chống dịch, thực hiện test nhanh định kỳ cho người lao động".

Ngoài ra, Khánh Hòa cũng đưa ra những yêu cầu bắt buộc với khách du lịch tại địa phương. Theo đó, khách nội địa cần có thẻ xanh (tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19), thẻ vàng (tiêm 1 mũi vaccine) và có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72h.

Bên cạnh đó, khách quốc tế được phép du lịch Khánh Hòa khi có ngoài thẻ xanh, thẻ vàng, giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 72h. Khách có chứng nhận đã chữa khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng cũng được phép du lịch tại địa phương này.

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Từ khóa:   khách du lịch Khánh Hoà TP.HCM

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