Nguyên nhân người đàn ông mang gói thuốc nổ lên cầu kích nổ ở Thanh Hóa

Cơ quan Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Tư (SN 1985), trú tại số 115 Nam Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, làm nghề khai thác đá, là đối tượng gây ra vụ nổ
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 19h ngày 12/2, tại cầu Sông Si bắc qua kênh B20 nối giữa phố Nam Sơn và phố Tây Sơn thuộc phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ nổ trên mặt cầu gây tâm lý lo lắng trong dân.
Nhận được tin báo sự việc, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, mẫu vật, tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ nổ phục vụ công tác điều tra.
Đến 0h ngày 13/2, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Tư (SN 1985), trú tại số 115 Nam Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, làm nghề khai thác đá, là đối tượng gây ra vụ nổ.
Theo thông tin từ Vietnamnet, nghi phạm Tư khai nhận do gia đình có kinh tế khó khăn, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn nên Tư thường xuyên uống rượu.
Đến tối 12/2, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Tư tiếp tục đi uống rượu. Do muốn giải tỏa tâm lý bức xúc, Tư đến khu vực cầu Sông Si có ít người qua lại để kích nổ 1 gói thuốc nổ mà Tư đã nhặt được từ cuối năm 2022. Lời khai đối tượng phù hợp với tài liệu chứng cứ cơ quan Công an đã thu thập được.
Hiện tại, Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ nguồn gốc vật liệu nổ để có biện pháp xử lý tiếp theo.