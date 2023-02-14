Người thân nạn nhân cùng người dân địa phương tạm gác mọi công việc, tập trung chật kín con hẻm để đón thi thể ông Hai - một trong số 8 người tử vong của vụ tai nạn. Bà Võ Thị Nhương (vợ ông Đinh Văn Hai ở xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) khóc ngất khi thi thể chồng được đưa về đến nhà.

Theo thông tin từ Zing, vào khoảng 9h sáng 14/2, xe cấp cứu lần lượt đưa 8 nạn nhân tử vong từ hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam về quê nhà Quảng Ngãi.

"Khoảng 2h sáng, chồng tôi rời nhà lên xe khách để ra Đà Nẵng khám định kỳ bệnh gan. Ông ấy nói đến đầu giờ chiều về, vậy mà nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi...", bà Nhương nghẹn ngào.

Hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn khiến người dân các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) và xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa bàng hoàng - Ảnh: Zing

Bà Võ Thị Nhương (vợ ông Đinh Văn Hai ở xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) khóc ngất khi thi thể chồng được đưa về đến nhà - Ảnh: Zing

Nhiều đứa trẻ lâm cảnh mồ côi cha - Ảnh: Zing

Phạm Thị Thanh Trúc (ngụ thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) thẫn thờ trong nỗi đau mất cha là ông Phạm Đức Hậu (49 tuổi). "Hơn 10 năm qua, ngày nào ba con cũng thức dậy từ lúc 2h sáng để lái ôtô đưa đón người dân ra Đà Nẵng khám, chữa bệnh. Nghe ba và mọi người gặp nạn mà chân, tay con rụng rời...", Trúc òa khóc.

Phạm Thị Thanh Trúc thẫn thờ trong nỗi đau mất cha - Ảnh: Zing

"Khoảng 2h sáng nay, chồng tôi nói ra Đà Nẵng khám lại con mắt bị đau nhứt, không nhìn thấy rõ. Trước khi lên xe, ông còn dặn tôi khóa cửa nhà cẩn thận. Nghe chồng gặp nạn tử vong mà tôi đau như đứt từng khúc ruột...", bà Phạm Thị Khanh (vợ nạn nhân Đặng Liên, ngụ xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) bộc bạch.

Bà Phạm Thị Khanh khóc ngất khi đón thi thể chồng - Ảnh: Zing

Bà Trần Thị Màu, chị gái Bà Trần Thị Máy chết lặng khi cùng lúc mất cả em gái và cháu ruột - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Người nhà thất thần bên linh cữu các nạn nhân - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Tại thôn Thu Xà (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) có 2 mẹ con ruột là Trần Thị Máy và Nguyễn Trần Hữu Trung đều tử vong trên chuyến xe định mệnh - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 4h sáng ngày 14/2, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều hành khách trên ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT Quảng Nam có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Danh sách 8 người chết được xác định là Phạm Đức Hậu (SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi); Lê Thị Sơ (SN 1970, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi); Đặng Liên (SN 1962, TP Quảng Ngãi); Đinh Văn Hai (SN 1969, TP Quảng Ngãi); Bạch Ngọc Linh (SN 1966, TP Quảng Ngãi); Trần Thị Máng (SN 1968, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Trần H. Trang (SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) và một người chưa xác định được danh tính.