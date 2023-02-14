Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà

Xã hội 14/02/2023 13:56

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại huyện Núi Thành, Quảng Nam làm 8 người tử vong, 12 người bị thương, những người vợ, người mẹ bỗng chốc mất chồng, con, nhiều đứa trẻ lâm cảnh mồ côi cha...

Theo thông tin từ Zing, vào khoảng 9h sáng 14/2, xe cấp cứu lần lượt đưa 8 nạn nhân tử vong từ hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam về quê nhà Quảng Ngãi.

Người thân nạn nhân cùng người dân địa phương tạm gác mọi công việc, tập trung chật kín con hẻm để đón thi thể ông Hai - một trong số 8 người tử vong của vụ tai nạn. Bà Võ Thị Nhương (vợ ông Đinh Văn Hai ở xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) khóc ngất khi thi thể chồng được đưa về đến nhà.

 

"Khoảng 2h sáng, chồng tôi rời nhà lên xe khách để ra Đà Nẵng khám định kỳ bệnh gan. Ông ấy nói đến đầu giờ chiều về, vậy mà nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi...", bà Nhương nghẹn ngào.

Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà - Ảnh 1
Hậu quả thảm khốc của vụ tai nạn khiến người dân các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) và xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa bàng hoàng - Ảnh: Zing
Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà - Ảnh 2
Bà Võ Thị Nhương (vợ ông Đinh Văn Hai ở xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) khóc ngất khi thi thể chồng được đưa về đến nhà - Ảnh: Zing

 

Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà - Ảnh 3

Nhiều đứa trẻ lâm cảnh mồ côi cha - Ảnh: Zing

 

Phạm Thị Thanh Trúc (ngụ thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) thẫn thờ trong nỗi đau mất cha là ông Phạm Đức Hậu (49 tuổi). "Hơn 10 năm qua, ngày nào ba con cũng thức dậy từ lúc 2h sáng để lái ôtô đưa đón người dân ra Đà Nẵng khám, chữa bệnh. Nghe ba và mọi người gặp nạn mà chân, tay con rụng rời...", Trúc òa khóc.

Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà - Ảnh 4
Phạm Thị Thanh Trúc thẫn thờ trong nỗi đau mất cha - Ảnh: Zing

"Khoảng 2h sáng nay, chồng tôi nói ra Đà Nẵng khám lại con mắt bị đau nhứt, không nhìn thấy rõ. Trước khi lên xe, ông còn dặn tôi khóa cửa nhà cẩn thận. Nghe chồng gặp nạn tử vong mà tôi đau như đứt từng khúc ruột...", bà Phạm Thị Khanh (vợ nạn nhân Đặng Liên, ngụ xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) bộc bạch.

Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà - Ảnh 5
Bà Phạm Thị Khanh khóc ngất khi đón thi thể chồng - Ảnh: Zing
Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà - Ảnh 6
Bà Trần Thị Màu, chị gái Bà Trần Thị Máy chết lặng khi cùng lúc mất cả em gái và cháu ruột - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị
Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà - Ảnh 7
Người nhà thất thần bên linh cữu các nạn nhân - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị
Chuyến xe chở người bệnh thành 'đại tang' bao trùm quê nghèo: Người thân khóc ngất khi thi thể được đưa về đến nhà - Ảnh 8
Tại thôn Thu Xà (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) có 2 mẹ con ruột là Trần Thị Máy và Nguyễn Trần Hữu Trung đều tử vong trên chuyến xe định mệnh - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 4h sáng ngày 14/2, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

 

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều hành khách trên ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT Quảng Nam có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Danh sách 8 người chết được xác định là Phạm Đức Hậu (SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi);  Lê Thị Sơ (SN 1970, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi);  Đặng Liên (SN 1962, TP Quảng Ngãi);  Đinh Văn Hai (SN 1969, TP Quảng Ngãi);  Bạch Ngọc Linh (SN 1966, TP Quảng Ngãi); Trần Thị Máng (SN 1968, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Trần H. Trang (SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) và một người chưa xác định được danh tính.

Vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam: Mẹ đưa con trai đi chữa bệnh thì gặp nạn

Vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam: Mẹ đưa con trai đi chữa bệnh thì gặp nạn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Luận (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) ngồi ở một góc nhà, thất thần nhìn thi thể vợ và cậu con trai.

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