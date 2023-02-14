Vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam: Mẹ đưa con trai đi chữa bệnh thì gặp nạn

Xã hội 14/02/2023 13:36

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Luận (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) ngồi ở một góc nhà, thất thần nhìn thi thể vợ và cậu con trai.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều hành khách trên ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Ban ATGT Quảng Nam có mặt ngay để chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam: Mẹ đưa con trai đi chữa bệnh thì gặp nạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 8 người tử vong - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm trên, theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Nguyễn Văn Luận (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) thất thần nhìn thi thể vợ và cậu con trai. Bên ngoài, người dân thôn Thu Xà lặng lẽ giúp ông Luận lo tang lễ cho vợ và con trai Nguyễn Trần Hữu T. (25 tuổi).

Nguyễn Trần Hữu T. là công nhân Khu kinh tế Dung Quất. Tuần trước, vết thương cũ ở đầu gối tái phát, bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Chưa vợ con nên T. nhờ mẹ cùng đi Đà Nẵng chăm sóc. Sáng 14/2, họ lên đường rồi gặp nạn tại Quảng Nam. Ông Luận chia sẻ: "Mới tờ mờ sáng, xe đã đến đón hai mẹ con. Nó đi còn nói với tôi tầm 10 ngày, khi vết thương lành sẽ về với ba. Vậy mà hai mẹ con nó đi luôn rồi".

Vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam: Mẹ đưa con trai đi chữa bệnh thì gặp nạn - Ảnh 2
Ông Luận như người mất hồn khi nhận tin vợ và cậu con trai tử vong - Ảnh: Báo Dân Trí

Ông Luận và bà M. chỉ có một mình T.. Cậu con trai không muốn xa gia đình nên xin việc làm ngay tại Quảng Ngãi để ở với ba mẹ. Chàng trai trẻ luôn vui vẻ nói đùa là niềm an ủi tuổi già của vợ chồng ông Luận. Vậy mà sáng nay, cả hai mẹ con đã cùng nhau ra đi.

Ngay từ sáng sớm, ông Võ Văn Thanh sang hỗ trợ nhà ông Luận lo tang lễ. Ông Thanh cho biết, sáng sớm còn gặp T. cùng mẹ và người hàng xóm đứng trước nhà đợi xe. T. và ông Thanh còn trò chuyện cười đùa vui vẻ.

"Cả xóm nghe tin mà rụng rời. Mẹ con thằng T. mất rồi, còn người hàng xóm đi cùng thì bị thương đang cấp cứu ngoài Quảng Nam. Khủng khiếp quá!", ông Thanh nói.

Vụ tai nạn xe khách làm 8 người chết ở Quảng Nam: Mẹ đưa con trai đi chữa bệnh thì gặp nạn - Ảnh 3
Cảnh tang thương tại nhà của tài xế Phạm Đức Hậu - Ảnh: Báo Dân Trí

Chuyến xe gặp nạn do tài xế Phạm Đức Hậu (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) điều khiển chở 19 hành khách. Họ đa phần là người dân xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa) ra TP Đà Nẵng khám bệnh. Trong số 8 người tử vong có cả tài xế Phạm Đức Hậu.

Ngoài 70 tuổi, ông Phạm Tuấn Ánh - cha tài xế Hậu, phải chịu cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Theo ông Ánh, anh Hậu làm tài xế hơn 20 năm qua. Siêng năng làm ăn nên anh Hậu tích cóp để đổi xe lớn hơn chạy dịch vụ.

Khoảng hơn 8 năm trước, anh Hậu bắt đầu đưa đón người dân đi Đà Nẵng khám bệnh. Những chuyến xe như thế bắt đầu từ 3h giờ sáng, khoảng 13h sẽ quay đầu về Quảng Ngãi. Là tài xế chở người bệnh, lại là cha của 3 con nên anh Hậu luôn chạy xe rất cẩn thận.

"Nó chạy xe mấy chục năm rồi nên cẩn thận lắm. Vậy mà sáng nay lại gặp nạn. Người mất, người bị thương đau xót quá", ông Ánh nói và thầm cầu mong những nạn nhân bị thương sẽ vượt qua lằn ranh sinh tử.

 

 

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