Nguyên nhân chồng đốt xe máy làm cháy nhà trọ ở Bình Dương

Xã hội 05/01/2023 09:21

Ngày 4/1, Công an thị xã Bến Cát đã làm việc với ông N.V.T (67 tuổi, trú tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để làm rõ vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trọ thuộc phường Thới Hòa vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 4/1, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Viết Trà (SN 1956, ngụ khu phố 6, phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 3/1/2023, sau đi dự tiệc và có uống nhiều rượu, bia, Nguyễn Viết Trà về đến nhà trọ, thì xảy ra cãi nhau với vợ. Sau khi vợ bỏ đi ngủ với con gái và 3 cháu nhỏ trên gác, Trà tức giận, dùng chân đạp đổ môtô làm xăng từ xe chảy ra nền nhà. Sau đó, Trà dùng bật lửa đốt làm bùng lửa cháy lan ra nhiều vị trí trong nhà.

Nguyên nhân chồng đốt xe máy làm cháy nhà trọ ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Zing

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ cháy kịp thời được lực lượng chức năng tiến hành dập tắt nên không gây thiệt hại về người, ông T. chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm thiệt hại nhiều tài sản như một xe mô tô, 2 tủ lạnh và nhiều loại hàng hóa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 42 triệu đồng.

Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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