Ông Vũ Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hải Thanh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc tai nạn thương tâm, khiến cháu bé 3 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ông Vũ Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hải Thanh (H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã có chia sẻ thêm về vụ việc này.

Nạn nhân là cháu N.T.T (3 tuổi, trú tại xã Hải Phúc, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định), đang nghỉ hè nên được mẹ đưa về nhà ông bà ngoại ở xã Hải Thanh, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định chơi.

Vào khoảng 17 giờ chiều qua (11/8), khi cháu T. được chị họ chở trên chiếc xe đạp di chuyển trên tuyến đường của Khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, H.Hải Hậu, Nam Định thì bị một chiếc ôtô 4 chỗ mang BKS 18A - 005.40 đi cùng chiều, từ phía sau, đâm vào đuôi xe đạp khiến chiếc xe đạp bị đổ, hai cháu ngã ra đường.

Cháu lớn thấy vậy nên chạy vội lên vỉa hè để tránh, chiếc ô tô lúc này vẫn tiếp tục di chuyển, khiến cháu T. tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu bé 3 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo lao Động, ông Vũ Thế Mạnh thông tin, chiếc xe gây tai nạn hiện là xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại P.Lộc Hạ, TP.Nam Định. Ông Mạnh cho biết thêm: "Thầy dạy lái xe lúc đó ra ngoài ngồi uống nước, trong xe chỉ có 2 nữ học viên, họ đều là những người đang học lái xe".

Ngay sau khi gây tai nạn, lái xe đã khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu và trình diện với cơ quan chức năng. Hiện tại, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Bé gái 3 tuổi va chạm với ô tô tập lái, tử vong tại chỗ Cháu bé 3 tuổi đang tập đi xe đạp va chạm với chiếc xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại P.Lộc Hạ, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) dẫn đến tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-chau-be-3-tuoi-tu-vong-sau-khi-va-cham-voi-xe-tap-lai-o-nam-dinh-491076.html