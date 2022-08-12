Bé gái 3 tuổi va chạm với ô tô tập lái, tử vong tại chỗ

Xã hội 12/08/2022 13:34

Cháu bé 3 tuổi đang tập đi xe đạp va chạm với chiếc xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại P.Lộc Hạ, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo Thông tin từ Báo Người đưa tin, Tối 11/8, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hải Thanh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 11/8, trên tuyến đường của Khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô 4 chỗ mang BKS - 18A.00540 với một bé gái 3 tuổi đang tập đi xe đạp. Cú va chạm mạnh khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Bé gái 3 tuổi va chạm với ô tô tập lái, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Cháu bé 3 tuổi tử vong ngay sau khi va chạm với oto tập lái. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, chiếc xe gây tai nạn hiện là xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại phường Lộc Hạ, TP.Nam Định.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu và trình diện với cơ quan chức năng.

Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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