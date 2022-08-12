Nhà 5 tầng ở Hải Phòng bất ngờ đổ sập trong đêm

Sau tiếng động cực lớn, nhiều người dân tá hỏa chạy ra, thấy ngôi nhà 6 tầng đã đổ sập. Khách sạn cao tầng kế bên- Hải Yến bị nghiêng. Cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ sập nhà 5 tầng phía sau khách sạn Hải Yến đêm 11/8.

Theo Việt Báo, Đại diện huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 11/8 tại khu vực gần cầu An Dương, xã An Đồng, thuộc địa bàn huyện. Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, vào thời điểm trên họ nghe một tiếng động cực lớn. Người dân tá hỏa chạy ra ngoài thì thấy ngôi nhà cao tầng phía sau khách sạn Hải Yến bị đổ sập xuống.

Ngôi nhà 5 tầng bị sập đổ hoàn toàn. Ảnh : Việt Báo Theo ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà 5 tầng chỉ còn là đống đổ nát. Khách sạn Hải Yến ngay phía trước bị nghiêng hẳn về phía sau. Tường khách sạn nằm sát ngôi nhà bị sập cũng bị rạn nứt. Sự việc khiến khách sạn Hải Yến bị nghiêng về phía trước. Ảnh: Việt Báo Trước đó theo báo VTC News ghi nhận từ phóng viên tại hiện trường, ngôi nhà bị sập có 5 tầng, đã đổ sập hoàn toàn. Ngoài ra, cả mảng tường từ tầng 5 xuống dưới bên hông khách sạn Hải Yến bị phồng ra bên ngoài. Tòa nhà khách sạn Hải Yến bị nghiêng về phía sau, nơi nhà 5 tầng vừa bị sập.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC News Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng phòng cháy, chữa cháy ứng trực tại chỗ. Lực lượng công an căng dây, yêu cầu những hộ dân liền kề tạm thời cách ly khỏi khu vực nguy hiểm. LLCN đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Ảnh: VTC News Điều tra ban đầu cho biết ngôi nhà bị sập là nhà phụ của khách sạn Hải Yến được xây dựng đã lâu và không có kết cấu liền với khách sạn. Ngôi nhà vốn không có người ở. Vụ việc gây thương tích nhẹ cho một người phụ nữ nhà sát bên. Đêm khuya 11/8, lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận hiện trường từ phía sau khách sạn Hải Yến để phong tỏa hiện trường, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời yêu cầu các hộ dân xung quanh ngôi nhà bị sập tạm thời rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

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