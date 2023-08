Nhà 5 tầng ở Hải Phòng bất ngờ đổ sập trong đêm

Theo Việt Báo, Đại diện huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 11/8 tại khu vực gần cầu An Dương, xã An Đồng, thuộc địa bàn huyện.

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, vào thời điểm trên họ nghe một tiếng động cực lớn. Người dân tá hỏa chạy ra ngoài thì thấy ngôi nhà cao tầng phía sau khách sạn Hải Yến bị đổ sập xuống.