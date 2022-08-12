Cuộc sống của các 'hot boy, hot girl kẹo kéo' từng gây bão trên sóng truyền hình giờ ra sao?

Nhờ vào sự sáng tạo của các chương trình truyền hình mà đa dạng, mở rộng các đối tượng tham gia. Đáng chú ý nhất phải kể đến những người bán hàng rong, kẹo kéo có cơ hội xuất hiện trên truyền hình, được nhiều người biết đến. Nhiều khán giả thắc mắc sau hào quang cuộc thi, cuộc sống hiện giờ của họ ra sao?

“Hot boy kẹo kéo” Bùi Vĩnh Phúc (sinh năm 1993 tại Đà Lạt) được mọi người biết đến khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2015. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, 9x từng có tuổi thơ cơ cực, ra đời sớm bươn chải đủ nghề để kiếm sống.

Từ khi nổi tiếng, Bùi Vĩnh Phúc vẫn chăm chỉ ra mắt nhiều bản hit, anh cũng đã từng có MV triệu view như Yêu em nhưng không với tới, Mẹ ơi cho con về, Yêu người lừa dối, Cái gì của mình sẽ là của mình… Nổi bật trong số đó là MV Hãy nghe anh giải thích đã vượt mốc 18 triệu view và Yêu em nhưng không với tới đã đạt hơn 66 triệu view…

Tuy nhiên "hot boy kẹo kéo" không giữ được "sức nóng", chỉ thời gian ngắn sau anh trở nên kín tiếng, âm thầm trở lại với công việc bán kẹo kéo ở các quán nhậu, lề đường.

Hồi tháng 6/2021, Bùi Vĩnh Phúc công khai kết hôn từ năm 2016 và có một cậu con trai. Nói về thời điểm công khai vợ, Bùi Vĩnh Phúc cho biết: “Tôi không muốn khoe vợ con lên làm gì, nhưng do việc làm YouTube với hơn 100 clip cùng 100 cô gái khác nhau đã làm cho vợ buồn và bỏ về quê. Vì vậy tôi phải làm clip công khai và xin lỗi vợ con”.

Tuy nhiên, 1 năm qua dường như anh “mất tích” và không ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc mới nào. Chàng “hot boy kẹo kéo” cho biết, 1 năm qua qua anh tạm ngưng ca hát để đi bán kẹo kéo lề đường. Nam ca sĩ khá buồn bã khi bị gọi là ca sĩ hết thời. Anh tâm sự: “Thú thật tôi đã hết thời, tên tuổi không còn rầm rộ như xưa. Mỗi tháng tôi chỉ có một show, hoặc không có show nào. Vì vậy, tôi quay trở lại bán kẹo kéo ở lề đường, quán nhậu... Mỗi đêm tôi kiếm được khoảng 1 triệu đồng”.

Số tiền không lớn, nhưng anh đã phải vất vả bươn trải 1 năm để có tiền trang trải cuộc sống. Những tưởng, con đường ca hát dần khép lại, nhưng mới đây, anh bất ngờ tung MV cổ trang mới, mang tên “Dù sao anh vẫn cảm ơn”. Anh kể: “Suốt 1 năm bán kẹo kéo, tôi tiết kiệm để có tiền quay MV, chi phí 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi may mắn có những người anh em tốt luôn hỗ trợ khi tôi cần”.

Theo Bùi Vĩnh Phúc, hào quang đến với anh như một cú chạm bất ngờ, khiến cuộc sống anh thay đổi, có được thu nhập cao và không phải bươn trải hát quán nhậu như trước. "Giờ đây tôi đã đi hát với cát-xê 10-30 triệu, tuy nhiên bản thân vẫn không quên những ngày tháng đi hát kẹo kéo, được mọi người giúp đỡ bằng cách mua kẹo với giá chỉ 10-20 nghìn đồng, nhưng đó là động lực để tôi có thể viết tiếp giấc mơ của mình”, Bùi Vĩnh Phúc từng bày tỏ.

"Hot boy kẹo kéo" hết thời, trở về bán kẹo kéo - Ảnh: Internet

Bây giờ phải quay trở lại nghề bán kẹo kéo, Bùi Vĩnh Phúc thừa nhận anh sợ khán giả phản ứng, tẩy chay... “Tôi sợ fan nghĩ bản thân không có gắng, khi có tên tuổi mà không biết giữ. Tôi cũng không lường trước được điều này. Nghề ca hát có sự đào thải quá nhanh”.

Dẫu gặp nhiều khó khăn trên con đường nghệ thuật nhưng Bùi Vĩnh Phúc khẳng định anh vẫn luôn nuôi giấc mơ ca hát. “Tôi tin các khán giả vẫn còn yêu quý tôi rất nhiều. Tôi chỉ biết cố gắng, mong Tổ nghề sẽ phù hộ cho tôi”, anh nói thêm.

“Hot girl kẹo kéo” Jee Trần – theo đuổi đam mê ca hát đến cùng dù gặp biến cố

“Hot girl kẹo kéo” Jee Trần - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, chương trình Người Kể Chuyện Tình nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Trong đó đáng chú ý là thí sinh Jee Trần - "hot girl kẹo kéo" với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm.

Jee Trần tên thật là Trần Thị Nhật Hạ, sinh năm 1995. Sở hữu ngoại hình xinh xắn cùng khả năng ca hát nhưng ít ai biết cô từng có cuộc sống khó khăn. Hàng ngày sau khi tan học, cô đi bộ hàng chục cây số vừa bán kẹo kéo vừa hát để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cơ duyên đến với cô khi tham gia một cuộc thi hát ở trường và may mắn đoạt giải quán quân. Từ đó, cô có cơ hội đi hát ở các quán cà phê trong thành phố.

Năm 2018, Jee Trần đăng ký thi một gameshow truyền hình và vào tới vòng chung kết, cô được đại diện cho các ca sĩ Việt Nam sang Hàn Quốc biểu diễn.

Biến cố chưa dừng ở đó, em trai cô bị bệnh nặng, bố mẹ đang làm việc ở Lào nên Jee Trần phải vào bệnh viện chăm sóc.

"Hot girl kẹo kéo" theo đuổi đam mê ca hát đến cùng dù gặp biến cố - Ảnh: Internet

Để duy trì "sức hút", Jee Trần chăm chỉ tham gia các gameshow về ca hát như Nghệ Sĩ Đường Phố, Sao Tìm Sao, Sàn Chiến Giọng Hát, Ai Là Bậc Thầy Chính Hiệu mùa 2… Ngoài ra cô cũng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như Cho Em Quên, Yêu Thầm...

Quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, Jee Trần học thêm thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn, vũ đạo, diễn xuất.