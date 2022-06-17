Quen biết qua mạng xã hội, cô gái bịa chuyện bố mình đã chết và để lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để lừa một người đàn ông ở Hà Tĩnh.

Theo Zing News, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thùy Duyên (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của anh V.N.D. (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, Can Lộc) về việc: Ngày 11/5, thông qua mạng xã hội Facebook, anh D. nhận được tin nhắn mượn tiền từ tài khoản Facebook “Biển xanh” (chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thùy Duyên), để làm thủ tục rút tiền từ tài khoản ngân hàng do người thân để lại.

Do có quen biết từ trước, anh D. đã nhiều lần chuyển cho Duyên mượn tổng số tiền 185,2 triệu đồng. Nhưng khi anh D. yêu cầu trả tiền, người này đã cắt đứt liên lạc. Nguyễn Thị Thùy Duyên tại cơ quan công an - Ảnh: báo Hà Tĩnh Theo báo Hà Tĩnh, sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Can Lộc đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ. Để lần tìm manh mối, Ban Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng sử dụng Facebook “ảo”, sim rác để liên hệ và thường xuyên thay đổi nơi cư trú.

Đến ngày 13/6/2022, Ban Chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo là Nguyễn Thị Thùy Duyên khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng). Theo tài liệu điều tra, Duyên khai nhận: lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh D. từ trước, Duyên nói dối rằng bố đã chết, để lại số tiền hơn 1.7 tỷ đồng cho Duyên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc làm việc với đối tượng - Ảnh: báo Hà Tĩnh Duyên bịa chuyện cần tiền để làm các thủ tục với ngân hàng để rút tiền ra. Để tạo niềm tin cho anh D, Duyên đã giả mạo tin nhắn ngân hàng, chụp ảnh màn hình điện thoại chuyển cho D qua mạng xã hội Facebook. Do cả tin nên anh D đã 16 lần chuyển tiền cho Duyên với số tiền hơn 185 triệu đồng. Vụ án hiện đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trả 100 nghìn để chụp hình CMND, CCCD - Chiêu lừa đảo mới chị em cần cảnh giác kẻo gánh nợ thay Gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng lừa đảo chụp hình CMND, CCCD để tổ chức nhiều hành vi lừa đảo khó lường.

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