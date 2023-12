Theo Zing News, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thùy Duyên (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của anh V.N.D. (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, Can Lộc) về việc: Ngày 11/5, thông qua mạng xã hội Facebook, anh D. nhận được tin nhắn mượn tiền từ tài khoản Facebook “Biển xanh” (chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thùy Duyên), để làm thủ tục rút tiền từ tài khoản ngân hàng do người thân để lại.